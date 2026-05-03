5月夜空將有兩波觀賞重點，上旬的寶瓶座η流星雨周三（5月6日）達極大期，以及中旬起月球與多顆行星接連相近，臺北天文館表示，若天氣良好，民眾將可在5月觀賞到流星雨，以及多次分別出現在清晨與傍晚的行星合月天象。
🟡2026寶瓶座η流星雨出現日期、時間
寶瓶座η流星雨今年的極大期，將出現在台灣時間5月6日凌晨1時30分，一直到天亮前，都是最佳的觀賞時段，不過當晚月相是「虧凸月」，流星雨輻射點在地平線上期間會受到月光干擾。
此外，本次寶瓶座η流星雨的 ZHR 約為50，屬於年度中等強度的流星雨。「ZHR」就是「每小時天頂流星數」，也就是說，在理想觀測條件下，寶瓶座η流星雨每小時可見最大流星數量來到50，今年實際可見數量約每小時20至30顆。
🟡寶瓶座η流星雨是什麼？
寶瓶座η流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以極快的飛行速度聞名，臺北天文館指出，寶瓶座η流星雨的母體是著名的「哈雷彗星」。
當地球穿越哈雷彗星遺留的軌道碎屑時，這些塵埃粒子高速衝入大氣層，形成一道道快速劃過天際的流星，據 NASA 資料，寶瓶座η流星雨的流星速度，可達每秒65.4公里，由於極高速，這些流星常會留下明亮的發光殘痕，可持續數秒之久。
🟡寶瓶座η流星雨方位、觀賞技巧
臺北天文館說明，寶瓶座η流星雨輻射點預計於5月6日凌晨1時30分升起，屆時一直到天亮前，都是觀測的黃金時段，建議民眾「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最後面向東方，基本上肉眼就能看見寶瓶座η流星雨的美貌。
🟡月亮、行星共舞
臺北天文館補充，5月中旬起，月球將與多顆行星在天球上接近。5月14日、5月15日清晨，土星與火星分別出現在東方低空，與殘月相距不遠，其中1.2等的火星呈現紅色，土星亮度約0.9等。
5月19日、5月20日的合月舞台，則轉至傍晚的西方天空，亮度-3.9等的金星及-1.9等的木星，分別在日落後不久與眉月相近，共構天際美景。
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寶瓶座η流星雨今年的極大期，將出現在台灣時間5月6日凌晨1時30分，一直到天亮前，都是最佳的觀賞時段，不過當晚月相是「虧凸月」，流星雨輻射點在地平線上期間會受到月光干擾。
此外，本次寶瓶座η流星雨的 ZHR 約為50，屬於年度中等強度的流星雨。「ZHR」就是「每小時天頂流星數」，也就是說，在理想觀測條件下，寶瓶座η流星雨每小時可見最大流星數量來到50，今年實際可見數量約每小時20至30顆。
寶瓶座η流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以極快的飛行速度聞名，臺北天文館指出，寶瓶座η流星雨的母體是著名的「哈雷彗星」。
當地球穿越哈雷彗星遺留的軌道碎屑時，這些塵埃粒子高速衝入大氣層，形成一道道快速劃過天際的流星，據 NASA 資料，寶瓶座η流星雨的流星速度，可達每秒65.4公里，由於極高速，這些流星常會留下明亮的發光殘痕，可持續數秒之久。
🟡寶瓶座η流星雨方位、觀賞技巧
臺北天文館說明，寶瓶座η流星雨輻射點預計於5月6日凌晨1時30分升起，屆時一直到天亮前，都是觀測的黃金時段，建議民眾「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最後面向東方，基本上肉眼就能看見寶瓶座η流星雨的美貌。
臺北天文館補充，5月中旬起，月球將與多顆行星在天球上接近。5月14日、5月15日清晨，土星與火星分別出現在東方低空，與殘月相距不遠，其中1.2等的火星呈現紅色，土星亮度約0.9等。
5月19日、5月20日的合月舞台，則轉至傍晚的西方天空，亮度-3.9等的金星及-1.9等的木星，分別在日落後不久與眉月相近，共構天際美景。