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▲市長黃偉哲親自致贈火鶴花給現場媽媽，傳遞祝福與感謝，場面溫馨感人。(圖／南市府提供)

▲溫馨五月寵愛媽媽健康同樂會現場設置多元衛教宣導攤位，透過互動方式推廣登革熱防治與健康觀念，吸引民眾踴躍參與。(圖／南市府提供)

台南市政府衛生局今（3）日舉辦「溫馨五月寵愛媽媽健康同樂會」，適逢母親節前夕，吸引大批市民踴躍參與，現場人潮絡繹不絕，不少家庭攜家帶眷陪伴媽媽同樂，在歡度佳節的同時也兼顧健康，氣氛溫馨熱絡。市長黃偉哲在出席活動時除發送火鶴花予民眾，還致贈高級料理鍋給長輩媽媽，強調「健康就是最好的禮物」。活動中，市府也展現對長者的關懷與敬意，期許未來持續推出多元健康促進活動，打造更友善且有溫度的健康城市。現場民眾也分享，平日忙於工作，難得有機會陪伴家人參與活動，透過同樂會不僅學習健康知識，也留下珍貴回憶。衛生局呼籲，將健康觀念落實於日常生活，從飲食、運動到心理健康全方位照顧自己與家人，共同打造健康幸福的城市。黃偉哲表示，在母親節前夕舉辦健康同樂會別具意義，感謝衛生局長期在食品與用藥安全、疾病防治、登革熱防治及長照服務等面向的努力。他也提醒市民朋友養成良好生活習慣，少菸酒、遠離毒品，並落實環境清潔；面對高齡化社會，更應重視長照資源運用（1966專線），並祝福所有媽媽母親節快樂、闔家平安健康。衛生局指出，這次活動結合健康促進與親子互動，現場提供多項癌症篩檢及疫苗「隨到隨打」服務，包括長者肺炎鏈球菌疫苗與新冠疫苗，並設置多元衛教攤位，涵蓋代謝症候群防治、青少年拒檳及失智照護等主題，吸引民眾踴躍參與闖關學習。集章活動亦大受歡迎，民眾一早排隊集滿6個章即可兌換限量好禮，舞台表演與互動橋段笑聲不斷，場面熱絡。