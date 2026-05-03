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▲曾沛慈（左2）男友力爆棚，直接一把牽走張慧雯（左3）。（圖／微博@偶像行為大賞）

中國節目《乘風2026》（浪姐7）播出後話題不斷，近期已進入三公（三次公演）的準備階段。其中一段曾沛慈作為隊長選隊友時，由於她的歌唱實力與人氣，是許多參賽姐姐們的首選，但她竟直接衝上前一把牽起沒人要的張慧雯，瞬間男友力大爆棚，讓粉絲笑噴直呼：「她是去把妹的。」日前的三公選人環節中，曾沛慈因為實力、與不斷上升的人氣，是許多參賽姐姐們的首選，但她卻毫不猶豫，堅定地衝上前牽走了人氣最低的張慧雯，讓外界都對於她的決定非常驚訝，但也大讚她的善良個性，「愛！滿滿的愛！她真的人美心善有實力」、「曾沛慈不紅沒天理，她的個性真的超好。」不過也有不少粉絲看到曾沛慈男友力爆棚牽起張慧雯的那一刻，都歪樓直呼她是來節目把妹。事實上，在之後的三公小考中，也證明了曾沛慈的選擇沒有錯。曾沛慈不只實力穩定發揮，還手把手教團隊中不擅長唱歌的張慧雯，最後團隊不負眾望拿下第一名的成績，事後評審大誇她功不可沒，她則是用眼神與手勢示意，是團員們的努力與天賦。在接受完評審的表揚之後，曾沛慈直呼當下手一直在抖，但能拿到好成績非常開心，「擁抱自己一下，因為我好像是個不錯的隊長，心裡就希望，正式公演時可以延續這個好成績，不想那麼多，就只想在台上盡情地享受。」曾沛慈從加入《浪姐7》開始，就引發超高話題，不僅在官方事前投票拿下斷層第一，之後的歌唱實力更是被大讚是最有力冠軍人選。而在上一次的二公中，曾沛慈帶領黃燦燦、王濛獻唱〈篇章〉，再度讓觀眾眼睛為之一亮，該場表演也成功拿下舞台乘風值921分的高分，成為本季目前最高分的舞台。