喜歡港式點心的民眾有口福了！香港米其林一星「添好運吃到飽」，5月在台爽吃3門市，添好運小編表示，「台中Jmall店宣告回歸」，還有台南小北門店、高雄富民店，100分鐘港點放題699元吃到飽，最新菜單價格、網路訂位開放一次整理。台北大直則迎接頂級粵菜餐廳「玉天璽」開幕，港籍名廚陳國華領軍，野生排翅、官燕、花膠等珍材入饌。
5月添好運吃到飽！台中Jmall店回歸 全台3門市訂位一覽
主打港式點心與粵菜料理的香港「添好運」，自2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年即進駐台灣，十多年來受到消費者喜愛。必吃菜色推薦招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等，內行饕客還會搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品與飲料。
5月「添好運吃到飽」又開跑，港式點心放題無限享用好划算，本月「台中Jmall店宣告回歸」，加上台南小北門店、高雄富民店，全台共3家門市可享添好運吃到飽。
用餐時間100分鐘點心放題每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元。即日起，開放一個月內網路訂位、不開放現場候位；注意訂位只保留5分鐘，每日限量，先訂先贏；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
活動時間：5月1日至5月31日14:00–17:00平日限定
活動地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
活動限制：每時段限量40位
◾️添好運「台南小北門店」100分鐘點心放題
活動時間：5月1日至5月31日14:00–17:00平日限定
活動地點：台南市北區西門路四段135號3F
活動限制：每時段限量20位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
活動時間：5月1日至5月31日14:00–17:00不限平假日
活動地點：高雄市左營區富民路357號1F
活動限制：每時段限量40位
台北大直玉天璽粵菜餐廳開幕！港籍名廚陳國華以頂級食材入饌
頂級粵菜餐廳「玉天璽」於台北大直開幕，幕後老闆為長期深耕海鮮食品供應與加工的創辦人吳俊璋與集團董事長蘇雲嶢
先生，在食材取得擁有優勢；延攬36年資歷的港籍名廚陳國華領軍，以南非頂級乾鮑、野生排翅、官燕、花膠等珍稀乾貨入饌，搭配師承廣東「 太史菜」脈絡的主廚黎有甜、 首位以中華料理在日本京都摘下米其林一星的魏禧之主廚，淬煉新中式盛宴。
388坪空間的「玉天璽」擁有85席，包含6間獨立包廂。首波推出四款套餐，每位2680元起、御品極致饗宴8800元，並提供主食、乾貨等單品餐點，推薦超值價格點用
花膠1380元起、官燕窩2280元、排翅2680元起、 南非乾鮑2980元起；低消2000元／位，平均客單價約5000元／位。
玉天璽 餐廳資訊
地址：台北市中山區敦業一路192號1樓
電話：02-8502-9919
網路訂位
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主打港式點心與粵菜料理的香港「添好運」，自2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年即進駐台灣，十多年來受到消費者喜愛。必吃菜色推薦招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等，內行饕客還會搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品與飲料。
5月「添好運吃到飽」又開跑，港式點心放題無限享用好划算，本月「台中Jmall店宣告回歸」，加上台南小北門店、高雄富民店，全台共3家門市可享添好運吃到飽。
用餐時間100分鐘點心放題每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元。即日起，開放一個月內網路訂位、不開放現場候位；注意訂位只保留5分鐘，每日限量，先訂先贏；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
活動時間：5月1日至5月31日14:00–17:00平日限定
活動地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
活動限制：每時段限量40位
◾️添好運「台南小北門店」100分鐘點心放題
活動時間：5月1日至5月31日14:00–17:00平日限定
活動地點：台南市北區西門路四段135號3F
活動限制：每時段限量20位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
活動時間：5月1日至5月31日14:00–17:00不限平假日
活動地點：高雄市左營區富民路357號1F
活動限制：每時段限量40位
頂級粵菜餐廳「玉天璽」於台北大直開幕，幕後老闆為長期深耕海鮮食品供應與加工的創辦人吳俊璋與集團董事長蘇雲嶢
388坪空間的「玉天璽」擁有85席，包含6間獨立包廂。首波推出四款套餐，每位2680元起、御品極致饗宴8800元，並提供主食、乾貨等單品餐點，推薦超值價格點用
玉天璽 餐廳資訊
地址：台北市中山區敦業一路192號1樓
電話：02-8502-9919
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