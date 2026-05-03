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總統賴清德原訂4月22日率媒體團出訪非洲友邦史瓦帝尼，但卻因中國打壓導致非洲其他國家取消我國的飛行航權，導致出訪行程暫緩。昨（2）日賴清德突然在社群發圖文表示，自己已經成功飛抵史國。外傳是搭乘來台訪問的史國專機，隨著史國副總理一起返回非洲，而總統府提供的照片儘管刻意隱藏專機圖樣，但1張2名非台灣籍的機師入鏡，被認為與外界猜測的搭史王專機的可能性很高。而這家專機的「身世」也備受外界關注，因為它是台灣在2015年5月賣給史瓦帝尼。賴清德搭乘的這架專機的前身是華航的B-18802號班機，機型為空中巴士A340-300客機，轉賣給史瓦帝尼前，機齡已有17年。在售出前，該飛機在2016年飛往德國進行內裝改造，並於2018年到史國開始服務，成為史瓦帝尼的皇室行政專機。這次賴總統搭乘史瓦帝尼特使專機經過的飛航情報區，並沒有經過之前拒飛的飛航許塞席爾，而是行經菲律賓的馬尼拉（Manila）、新加坡的新加坡（Singapore）、印尼的雅加達（Jakarta）、澳洲的墨爾本（Melbourne）、模里西斯的模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加的安塔那那利佛（Antananarivo），以及莫三比克的貝拉（Beira）飛航情報區（FIR）等。