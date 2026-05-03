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▲賴清德（如圖）成功抵達友邦史瓦帝尼，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。（圖／總統府提供）

總統賴清德突破中國封鎖，搭乘史瓦帝尼專機成功於2日飛抵非洲友邦訪問，消息引發國際關注。台北101董事長賈永婕也轉發賴清德的貼文，開心直呼：「耶帶著台北101的紀念伴手禮，代表台灣的心意送到友邦好朋友的手中。」並hashtag寫道「自由民主台灣走向世界」，讓網友看了感動表示：「跟著賈董一起愛台灣」、「謝謝賈董的用心。」獲得眾人稱讚。賴清德昨日發文透露成功抵達友邦史瓦帝尼，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作，此行受到國際高度關注。賈永婕隨後轉發賴總統的貼文，興奮表示：「耶帶著台北101的紀念伴手禮，代表台灣的心意送到友邦好朋友的手中。希望有更多世界各國的好朋友們可以收到我們101紀念品。」除了附上3個加油打氣的表情符號，文末她還hashtag寫道「自由民主台灣走向世界」，努力讓更多的人看見台灣。對此，許多網友看了大讚賈永婕用心，留言表示：「賈董ㄧ出手，便知有沒有」、「讚欸，台灣的美值得宣揚在全世界」、「感謝為台灣走出世界的每個人」、「謝謝賈美女董事長的用心準備！讓我們總統出去可以有面子，謝謝你啦～可以續任101董座嗎？」、「謝謝賈董用心準備，一定是擄獲國際好友們的優質禮品」，對此賈永婕則透露伴手禮充滿誠意又能代表台灣。事實上，賴清德原定在5月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中國施壓，最後無法成行，最後外交部長林佳龍作為總統特使，代表我政府參與史國雙慶典。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，賴清德昨日順利抵達，並提到期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。