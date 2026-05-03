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針對護理人力議題，行政院長卓榮泰透露，已兩度請託考試院院長與考選部長降低護理師考試難度，引發護理團體強烈反彈，卓榮泰今（3）日澄清，這個是斷章取義，當天舉例很多包括考題「合理檢討」等。衛福部長石崇良上午受訪時也說明，確實有收到民間反應，考題較艱深，有些職類的及格率比較低，才有全面性檢討的想法，希望藉由命題優化，貼合核心職能所需。面對護理界批評，卓榮泰今日出席「五四牙醫師節慶祝」活動前受訪表示，這是斷章取義、很大的誤會，因為關於護理人力補充政策，他實際上舉了非常多例子說明政府措施，包括考題的合理檢討、護理人力政策整備12項策略計畫、三班護病比給予護理人員直接獎勵、達標醫院的獎勵、新手培育計畫、住院整合計畫等都是一整套的規劃。至於考試的部分，也已把考試從2次增加為3次，而且不只是增加次數，同時進行考題合理檢討，因此去年護理師考用錄取了8009人，日趨合理，但絕對不是降低護理人員專業知識。石崇良今日出席「台灣皮膚科醫學會年會」前受訪時也回應，醫事人員、專門職業技術人員考試，向來秉持著「教、考、用」合一概念，強化教育端，讓所需人才將所學與臨床應用相結合，只是當中涉及國家證照考試問題，卓院長也收到民間的反映有些題目比較艱澀、艱深，加上有些職類的考試及格率也確實較低，才會做出全面性檢討，希望藉由命題優化，依據核心職能所需去設計題目，避免因過於刁鑽題目，反讓學生畢業後無法投入職場。另外，對於健康幣無法如期在4月上路，石崇良指出，目前都按照既定規畫進行，包括健保端的APP已完成，兌換端的國健署APP也建置差不多，進入最後階段，正在進行系統測試，至於何時上路，還會與運動部討論後，再來研議，沒有排除任何上路時點。