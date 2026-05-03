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▲賴芊合穿起碎花洋裝和牛仔褲，外形神似大學生。（圖／民視提供）

賴芊合今（3）日宣布加入民視八點檔《豆腐媽媽》，角色帶有特殊體質，能感應他人狀態，賴芊合自爆10多年前自己也有類似經歷，常因熱心提醒別人，自己反而出現口角炎，後來才知道要修生養性調整身體狀態，讓她直呼角色根本是在演自己。而她在劇中扮相逆齡，完全看不出已經46歲。談起這次角色，賴芊合透露，劇中人物擁有特殊體質，能感應他人狀態，讓她一看到劇本就忍不住驚呼：「太像我了！」她分享，自己在10多年前也曾有過類似經驗，常因熱心提醒他人而出現嚴重口角炎：「每次講完都是我在痛，受苦的都是我！」雖然當時曾聽從建議試圖透過修身養性來調整，但個性活潑的她坦言難以靜下心，沒想到這樣的體質後來突然消失，如今卻透過戲劇角色再度重現，讓她直呼一切都是命運安排。然而，回歸八點檔拍攝現場的第一天，賴芊合就立刻迎來震撼教育。她笑說，雖然事前蘇晏霈已經告訴她不用死背劇本，現場會依情況即時調整，但實際上陣後才發現難度遠超預期，賴芊合說：「導演現場口述改詞的速度超快，我一邊理解情緒，一邊還要狂寫筆記，真的像在考聽寫！」所幸劇組氣氛溫暖，前輩們也不吝給予鼓勵，讓她逐漸放下緊張心情。更有趣的是，賴芊合原本長期飽受失眠所苦，本來還打算去看醫生，沒想到開拍後因體力與腦力雙重消耗，回家竟然能躺著秒睡，讓她幽默表示：「原來我不是失眠，是不夠累！」面對全新挑戰，賴芊合表示充滿期待與鬥志：「能回到熟悉的拍攝環境，和大家一起努力，是很幸福的事。」她也預告，這次不僅角色設定特別，在表演節奏與情感層次上，也會呈現不同以往的一面，請觀眾拭目以待。