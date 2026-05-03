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台中市候車亭的「微笑鈴鐺」服務燈，不僅是便利設施，更串起一段段暖心故事。豐原客運駕駛詹智凱日前遇上四位輪椅族相約搭車，他憑藉專業與熱誠，在確保安全的前提下讓四人順利上車，贏得全車乘客掌聲。此外，一位長期深陷課業壓力、一度抗拒上學的高中生，也因詹駕駛每天一聲溫暖的「早安」，重新找回學習的動力，特別致信道謝。交通局長葉昭甫表示，服務價值被肯定就是駕駛最大的成就感。在豐原客運服務20年的詹智凱分享，當時透過服務燈發現有乘客候車，停車後發現竟是四位輪椅朋友。他立即廣播請求車內乘客包容，並依經驗調度：兩位推入固定區，另兩位行動力較佳者則引導至座位並收納輪椅。雖然增加了靠站時間，但全車乘客不僅耐心等候，更在任務完成時響起掌聲，叮嚀「安全最重要」，展現台中最美的乘車文化。除了專業技術，詹智凱的日常細節也改變了一位少女的人生。一名女高中生在感謝信中坦言，曾因環境轉變與課業壓力想放棄學業，但詹駕駛每日維持車內整潔、親切問候，甚至在女孩因晚攔車而慌張時，耐心地等她上車並送上一句「早安」，讓她看見專業與負責的榜樣，轉化了消極心境。交通局表示，台中市目前全市低底盤公車已達85%，並有567座候車亭安裝「黃色笑臉」服務燈。市府也透過調高營運成本及薪津，實質提升駕駛待遇約8,000元。葉昭甫呼籲，希望民眾搭車時能給予駕駛更多同理心與鼓勵，共同營造溫馨的運輸環境。