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美國與伊朗的和平談判陷入僵局之際，德黑蘭向美國提出新的14點停火方案，盼30天內結束戰爭。美國總統川普（Donald Trump）表示，如果伊朗「表現不佳」，他可能會下令對其重啟軍事行動。根據Axios報導，當被問及是否可能下令發動新一輪空襲時，川普表示：「如果他們表現不佳、做了壞事的話，但目前還要觀察。這當然是有可能發生的。」伊朗於4月30日向美國提交了一份包含14個要點的更新版框架協議提案。據兩名聽取了該提案簡報的消息人士透露，提案中設定了一個月的談判期限，旨在達成一項重新開放荷姆茲海峽、結束美國海軍封鎖，並永久結束伊朗與黎巴嫩境內戰爭的協議。兩名消息人士稱，根據伊朗的提案，只有在達成上述協議後，才會啟動為期一個月的另一輪談判，嘗試就核計畫達成協議。川普同日也聽取了美國中央司令部司令柯柏（Adm. Brad Cooper）關於對伊朗進行軍事打擊的新計畫簡報。柯柏隨後前往該地區，並於2日在阿拉伯海的「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦上接見士兵。儘管川普1日時表示，他對伊朗的提案並不滿意，但2日在離開棕櫚灘前往邁阿密之前，他告訴記者他會在飛機上審查該提案。他表示：「我正在看。稍後我會讓你們知道結果。他們告訴了我協議的概念。現在他們要把確切的措辭交給我。」不久之後，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道，他「無法想像這會是可以接受的」，並強調伊朗「為其過去47年對人類及世界所做的一切，尚未付出足夠沉重的代價」。