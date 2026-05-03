我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷車廂「玻璃隔板突自爆」！全碎畫面曝光

▲北捷安全玻璃碎裂後，地板上全是玻璃碎屑，殘留的玻璃也布滿碎裂痕跡（圖／Threads@crazycarven提供）

北捷車廂玻璃突碎裂！官方緊急回應：初判因環境溫度變化影響

北捷車廂驚傳玻璃隔板爆裂意外！今（3）日早上9點多，有民眾搭乘台北捷運板南線從永寧站往頂埔方向時，車廂門旁的安全玻璃隔板突然爆裂，瞬間整片全碎，地板也全是玻璃碎塊，讓目擊乘客嚇傻。有乘客今日上午9時許，搭乘北捷板南線，從永寧站往頂埔方向時，路途中車門旁的安全玻璃隔板突然自爆碎裂，乘客當場嚇傻，更曝光現場照片。只見畫面中玻璃碎裂後，地板上全是玻璃碎屑，殘留的玻璃也布滿碎裂痕跡。當事人嚇傻直呼「我該去買個樂透！！！就發生在我的左前方⋯⋯⋯熊熊的來碰一聲！嚇死我了」。畫面曝光後，瞬間在網路上引發網友嚇壞留言，「好可怕，我超喜歡坐在這個旁邊的」、「還好你沒受傷，還好車廂人不多」、「我平常超喜歡靠在那邊，原來這會爆掉」、「好可怕，我常靠在上面，以後不敢了」、「這東西是自己自然爆掉的嗎...小心碎片耶」。針對這起玻璃碎裂意外，台北捷運公司回應，5月3日上午9時許，永寧站往頂埔方向一部列車，旅客按壓對講機反映車廂屏風破裂，頂埔站長立即上車確認狀況，現場無旅客受傷，行控中心依SOP引導旅客換乘對向月台列車。台北捷運表示，該片屏風為安全玻璃，經初步檢視碎裂原因為受環境溫度變化影響或長期使用刮痕導致受力不均，因此碎裂為細小塊狀，已安排該部列車回廠檢修更換，後續將全面展開車隊檢查，維護旅客安全。