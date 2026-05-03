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年底就要進行九合一大選，各黨都在積極尋覓人才，傳出民進黨將派民進黨立委林月琴出戰挑戰國民黨籍的苗栗市長余文忠。對此，前一天，林月琴表示，她義不容辭。而今（3）日行政院長卓榮泰出席「115年五四牙醫師節慶祝活動」活動致辭時強調，林月琴將被徵召參選苗栗市長，希望能夠得到大家更多的支持。出席五四牙醫師節慶祝活動的來賓，除了有新北市牙醫師公會理事長、民進黨南投縣長參選人温世政也特別從南投北上參加。卓榮泰特別提到温世政正在推行雞尾酒療法，解決地方環境衛生的問題，把醫師本色發揮出來，且他每一次在重要的場合，都讓人感受到溫暖、愛護鄉土、熱愛生命的非常崇高精神與理想。而坐在温世政旁邊的林月琴，則要從苗栗市出發，「她已經被徵召來參選苗栗市長」。卓榮泰表示，林月琴長期關心弱勢族群、關心慈善團體的各項工作，一直在立法院對族群問題及社會福利的問題做出種種貢獻。這次向國人推薦的人選，都是代表社會正向的力量，且是要均衡台灣、公平各族群發展的優秀人才，希望能夠得到大家更多的支持。