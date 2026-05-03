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溫馨五月天，潭子傳統市場今(3)日瀰漫著康乃馨花香。立委楊瓊瓔與市議員賴朝國一早便穿梭在喧鬧的市場巷弄間，逐一為採購婆媽及揮汗工作的攤商送上康乃馨，讓忙於生計的媽媽們露出燦爛笑容，直呼「足感心」。楊瓊瓔表示，希望透過這束小小的鮮花，向每一位守護家庭的堅強女性致上最高敬意。今早的潭子市場人頭攢動，叫賣與穿梭的人潮絡繹不絕。楊瓊瓔與賴朝國逐一走訪攤位，穿梭在巷弄間，向在場的婆婆媽媽致意並問候「母親節快樂」。許多民眾見到兩人現身，紛紛停下腳步握手寒暄，更有不少年輕人開心收下花束，笑稱要將這份祝福轉送給媽媽。一位經營乾貨的攤商媽媽感性表示，平時忙於生意很少過節，能在工作之餘收到鮮花，感到特別窩心。楊瓊瓔表示，母親是家庭與社會最穩定的力量。無論是在家操持家務，或是職場與家庭兩頭燒的職業婦女，其無私奉獻都值得社會給予最高的肯定。她感嘆，許多媽媽總把最好的留給家人，自己卻捨不得休息，尤其市場裡不少母親清晨便開始張羅三餐、經營生計，這份韌性令人感佩。她也藉此提醒為人子女者，愛要及時，應珍惜與母親相處的時光。議員賴朝國則指出，市場攤商中不乏身兼數職的母親，她們長年守護攤位也守護家庭，十分不容易。此次致贈康乃馨，除了向採買民眾傳遞祝福，更是要向這些默默耕耘的「基層女力」致敬，感謝她們對社會的付出。楊瓊瓔強調，政府應作為母親最堅強的後盾。她承諾未來將持續推動友善育兒、擴大照顧系統等婦幼福利政策，並爭取更多家庭支持體系資源，致力減輕媽媽們的負擔。