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▲嚴浩翔在演唱會中被捕捉到默默流淚，還為了不讓眼淚流下來，不斷抬頭擦淚。（圖／微博@芥末芹菜_）

中國男團時代少年團21歲成員嚴浩翔，在1日遭爸爸嚴軍在抖音發文宣布與他斷絕父子關係，指控他無情無義。昨（2）日媽媽周瓊發聲反擊嚴軍，怒斥：「別再拿父親的身份逼他填你的無底洞。」雖然嚴浩翔僅透過公司發聲表示父母已於17年前離婚，近期出現矛盾，但在昨日的廣州演唱會中他罕見落淚，似乎因父母隔空互嗆等的家庭糾紛承受巨大壓力，讓粉絲都非常心疼。他也發文表示：「每個人都需要陪伴。」嚴浩翔與團體時代少年團於昨日在廣州開唱，但在舞台上，嚴浩翔被目擊到疑似為了不讓眼淚流出來，不斷抬頭擦淚，但還是故作堅強的露出微笑，看起來因為家庭糾紛承受了非常大的壓力。而演唱會結束後，他也曬出多張當天照片，引來許多粉絲心疼安慰：「辛苦了，我們一直都在」、「以後只流幸福的眼淚。」，嚴浩翔則發出一張背影照，引用即將於5月4日發行的新單曲〈Someone to Love〉中核心歌詞回應：「Everybody needs a someone（每個人都需要陪伴）」，似乎也映照了他現在的無助心情。回顧事件起源，一名自稱嚴浩翔父親的網友嚴軍，在1日發文宣布與嚴浩翔斷絕父子關係，他指控對方在自己經濟狀況尚好時，都會保持聯繫，但一出現經濟危機、甚至自己因債務被拘留時，連電話跟訊息都沒有，「對我的處境完全不聞不問、無情無義，讓我徹底寒心。」嚴軍澄清自己並非是外界謠傳的加拿大富豪，只是普通商人，在去年爆發債務問題後，目前正靠自己努力，逐步償還債務。而對此，另一名自稱嚴浩翔母親的網友周瓊，則在昨日發聲反擊嚴軍，透露嚴浩翔這些年都不顧自己反對，堅持匯錢給爸爸，陸續給了300多萬（約台幣1千390萬元），還承諾資助同父異母妹妹完成國外學業、以及支付爸爸贍養費，「他已經盡了他能盡的所有義務。可你呢？現在張口就要一千多萬（約台幣4千6百萬元），不給就發聲明脫離父子關系。」並強調嚴軍的債務都是他和現在的家庭，在這幾年投資所欠下，「別再拿父親的身份逼他填你的無底洞了。」最後還強硬表示：「法庭見吧。」對於嚴浩翔父母的隔空交戰，嚴浩翔所屬經紀公司時代峰峻，也在昨日發出聲明，先是表示嚴浩翔的父母已離婚17年，但近期父母出現矛盾，讓嚴浩翔感到非常為難又無助，「也因此遭到父親誤解與無端遷怒，身心承受巨大壓力。」公司也請大眾給予嚴浩翔一家充分的空間，理性看待他們的家庭糾紛，並希望嚴浩翔父母可以理性溝通，盡快化解矛盾。這個聲明似乎也間接證實，發文者就是嚴浩翔父母。