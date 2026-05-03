有673萬粉絲訂閱的YouTube頻道「老高與小茉」由丈夫老高和妻子小茉組成，頻道從去年底開始一度停更3個月，網路上因此出現老高逃稅遭中國政府逮捕消息，更有人稱他們已經離婚了，即便老高今年1月開始恢復更新影片，陰謀論的說法還是持續蔓延。不過現在有粉絲表示，自己上個月在美國迪士尼遇到老高夫妻本尊，他還曬出照片佐證，透過這種方式幫老高澄清離婚、遭逮的不實傳聞。
老高與小茉多次被傳離婚、逃稅遭中國政府逮捕
「老高與小茉」頻道停更期間，網路上出現許多謠言，有人曬出一張警方公文，稱老高因逃稅遭開罰18億天價，小茉因為太過氣憤，選擇與他離婚。針對這些謠言，老高今年2月發文澄清：「網路上出現關於本人『離婚』『被罰款』等嚴重失實信息（訊息），均屬惡意捏造，大家無視就好。」
而老高4月29日上傳的最新影片出現小茉的聲音，夫妻倆再次合體，證實沒有離婚；但仍有網友持續挑毛病，認為老高跟小茉都沒有露臉，僅出現聲音，且影片題材開始講到跟政治有關的共產主義、語速很快，跟老高過往的影片風格不一樣，因此懷疑新影片根本不是老高做的，聲音也是AI生成。
粉絲3月才在美國巧遇老高 夫妻倆逛迪士尼身影曝光
對此，一名粉絲看不下去，在小紅書上發文分享他今年3月於美國迪士尼遇到老高夫妻的照片，只見照片中老高被拍到戴著墨鏡的側臉，嘴角上揚，正開心的看著花車遊行。小茉則是只被拍到背影，戴著帽子加上迪士尼造型髮箍，兩人感覺都很享受在遊樂園度假的氛圍。
該粉絲表示，小茉的背包還掛著他們養的小狗「力氣」的掛飾，現場也有摘下口罩跟他們打招呼，可以確定是本人，「這是上個月發生的事情了，前兩天老高發新視頻（影片）又有一堆人在那戴節奏說人家離婚了什麼的，實在是看不下去了，人家夫妻好著呢」。
老高夫妻其實在去年10月就有公開頻道停更的原因，老高表示是因為力氣過世了，夫妻倆心情很沉重，所以才暫停拍片。而兩人過去也因為要照顧力氣的關係，不常出國旅行，如今出現在美國迪士尼，粉絲也因此推測他們終於走出失去力氣的傷痛，「看到他們都好我就放心了」、「一直等到力氣走了他們才出國玩」、「謠言止於智者，黑粉不要再胡說八道了」。
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「老高與小茉」頻道停更期間，網路上出現許多謠言，有人曬出一張警方公文，稱老高因逃稅遭開罰18億天價，小茉因為太過氣憤，選擇與他離婚。針對這些謠言，老高今年2月發文澄清：「網路上出現關於本人『離婚』『被罰款』等嚴重失實信息（訊息），均屬惡意捏造，大家無視就好。」
而老高4月29日上傳的最新影片出現小茉的聲音，夫妻倆再次合體，證實沒有離婚；但仍有網友持續挑毛病，認為老高跟小茉都沒有露臉，僅出現聲音，且影片題材開始講到跟政治有關的共產主義、語速很快，跟老高過往的影片風格不一樣，因此懷疑新影片根本不是老高做的，聲音也是AI生成。
對此，一名粉絲看不下去，在小紅書上發文分享他今年3月於美國迪士尼遇到老高夫妻的照片，只見照片中老高被拍到戴著墨鏡的側臉，嘴角上揚，正開心的看著花車遊行。小茉則是只被拍到背影，戴著帽子加上迪士尼造型髮箍，兩人感覺都很享受在遊樂園度假的氛圍。
該粉絲表示，小茉的背包還掛著他們養的小狗「力氣」的掛飾，現場也有摘下口罩跟他們打招呼，可以確定是本人，「這是上個月發生的事情了，前兩天老高發新視頻（影片）又有一堆人在那戴節奏說人家離婚了什麼的，實在是看不下去了，人家夫妻好著呢」。
老高夫妻其實在去年10月就有公開頻道停更的原因，老高表示是因為力氣過世了，夫妻倆心情很沉重，所以才暫停拍片。而兩人過去也因為要照顧力氣的關係，不常出國旅行，如今出現在美國迪士尼，粉絲也因此推測他們終於走出失去力氣的傷痛，「看到他們都好我就放心了」、「一直等到力氣走了他們才出國玩」、「謠言止於智者，黑粉不要再胡說八道了」。