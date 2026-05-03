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勞動節連續假期收假日，今（3）日截至上午11時，國道全線交通量為26.3百萬車公里，交通部高速公路局預估，今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量的範圍內，上午國道發生3起事故，造成車流回堵，而壅塞路段主要在國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段行車大致順暢。高公局指出，今日上午10時37分在國1高架北向26.6公里處發生1輛小客車及1輛小貨車側翻追撞事故，占用內外線車道，在上午11時30分排除，造成後方車流回堵6公里；上午10時55分於國1北向315.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里。另外，上午11時在國1北向234.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午11時32分排除，造成後方車流回堵6公里，這3起事故均導致車輛回堵，影響整體車流。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。