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▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲今（3）日一同出席新黨台北市議員侯漢廷新書發表會。鄭麗文日前在廣播受訪時曾說，「不需跟民眾黨每一個人都推心置腹」，她致詞時主動澄清表示，因為與柯文哲無私交，所以才不敢說（指推心置腹），擔心說了會很奇怪，呼籲「大家不要再把精力浪費在莫須有、沒意義的事上」。侯漢廷今日在北市議會舉行新書發表會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲、新黨主席吳成典、國民黨前主席洪秀柱、北市議員林珍羽、張志豪、耿葳、柳采葳、楊植斗等都出席。新書發表會活動早上10點半舉行，柯文哲大約10點11分抵達，一踏入台北市議會便遭大批媒體包圍，媒體詢問賴清德總統突破中國外交封鎖，搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國，以及軍購案延宕如何影響地方選舉等議題，柯文哲都沒有回應，只表示今天以侯漢廷活動為主。鄭麗文則接近10點半才到，對於媒體詢問議題也是閉口不談，快步進入會場。鄭麗文致詞時向柯文哲致意，「因為柯主席可能有一點躺在家裡也中槍的感覺，跟他一點關係都沒有」，前陣子接受蘭萱（中廣主持人）的訪問時，提到跟現任民眾黨主席黃國昌「溝通順暢、推心置腹」，當時蘭萱問「那你跟柯文哲也推心置腹嗎」？鄭麗文強調，她要再次說明，因爲她私下與柯文哲並無私交，所以不敢跟大家講「我跟柯主席推心置腹」，這太奇怪了，可能柯文哲也會嚇一跳。鄭麗文指出，也因為如此，「我才會說沒有、我不敢說跟柯主席推心置腹，我也不可能跟民眾黨每一人都推心置腹」，強調其實就是非常單純的回應，但是現在媒體就要見縫插針、無限上綱、各自擴大解讀，希望製造她跟柯文哲之間莫須有的矛盾與隔閡，這是完全莫須有的誤會，今天藉著機會特此說明，呼籲不要再把精力浪費在莫須有、沒意義的事情上，台灣有太多嚴肅的、極需大家關心的議題，需要共同去努力。簽書會結束後，柯文哲離開被媒體問到曾妍潔要脫黨參選，柯文哲欲言又止，最後只說「今天沒有排啊」，媒體又問會不會擔心賴清德總統出訪不能回來，在史瓦帝尼變特使，柯文哲笑說，「不行不行，等一下我不小心又亂講話」，最後跟媒體說你們可以下班後就搭車離去。