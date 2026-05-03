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超商三角飯糰怎麼拆？動漫《黃泉使者》神示範：外國人實測碎成悲劇

超商飯糰正確拆法曝光！完美一招不髒手：872萬人搶看

他第一步同樣先將飯糰正中央的標線向下拉開，接著將一側的包裝紙拉開，再來把剛拔下的塑膠套反轉，反過來套回飯糰底部當作拿取點，另一側也是同樣做法

▲日本網友dydt先將飯糰正中央的標線向下拉開，接著將一側的包裝紙拉開，再把剛拔下的塑膠套反轉，反過來套回飯糰底部當作拿取點。（圖／翻攝X@dydt_Nao）

超商販售三角飯糰因方便食用而廣受老饕喜愛，但「如何正確拆開三角飯糰」突然成為近期熱門話題，起因是也讓不少台灣人驚訝表示，習以為常的常識，沒想到在別人眼中是全新知識。近期日本一部動漫《黃泉使者》出現用手打開三角飯糰的片段，故事中角色快速地撕開飯糰正中間紅色塑膠條，接著依序將兩側包裝拉開，該作法雖然在台灣相當常見，但對於外國人來說卻是十分新奇。不少網友紛紛實測，但不免遇上海苔碎裂或殘留在塑膠袋內的問題。「如何正確打開三角飯糰」突然成為網路熱門討論話題，一名日本網友dydt在社群平台X上傳一則短片，畫面中專業示範如何拆開三角飯糰，更提到自己的做法不會弄髒雙手，甚至比動畫裡更厲害、更完美。日本網友dydt在影片中示範，只見，左右兩側都讓手指與飯糰有一層塑膠包裝隔離，不只海苔不會破碎，也能避免髒手。該篇影片曝光後，瞬間在網路上引發熱烈討論，至今已累積872萬觀看次數、3.9萬按讚數，各國網友看了也驚訝留言「如果在外面沒辦法立刻洗手，或是工作到一半手很髒的時候，用這個吃法簡直完美」、「手終於不會再黏了」、「看起來很聰明，但我太笨了，試好幾次都沒有成功」。有趣的是，該篇影片也被傳回台灣，由於台灣人本身就常食用超商三角飯糰，對於如何拆解飯糰也十分熟悉，不過發現其對於外國人來說是新知識，忍不住驚嘆「真的以為是常識，結果發現很多人都不知道」、「以為是常識，原來是知識」。