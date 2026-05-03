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雙北市接連出現漢他病毒病例，外界也關切疫情是否升高？要不要成立前進指揮所？衛福部長石崇良今（3）日表示，疫情無升溫，但呼籲仿照南部圍堵登革熱做法，由地方首長組專案小組處理鼠患。繼台北市出現今年首例漢他病毒症候群病例，新北市1名7旬男性近期因發燒、肌肉痛、腸胃不適等症狀，就醫採檢確診成第2例。目前個案已出院，無老鼠接觸史，感染源調查中。衛福部疾管署也已督導台北市和新北市衛生局與環保局共同合作，加強個案活動地環境清潔工作。對於國內漢他病毒疫情，石崇良今日出席台灣皮膚科醫學會年會前受訪，他表示，目前在雙北各有1例病例須謹慎因應，但整體疫情並無明顯升溫，尚未到中央須成立疫情指揮中心的階段。石崇良也重申，漢他病毒的防治應從源頭、即傳染媒介方面著，防治工作涉及環保、衛生及其他相關部門，呼籲地方政府應仿照過去南部圍堵登革熱疫情的做法，由首長組成專案小組，整合跨部門資源進行防治。石崇良強調，如果地方政府需要中央部會協助，不論是環保部門或疾病管制署，中央都樂意提供專業建議，現階段防治的重點應該根據疫調結果聚焦在源頭，也就是控制鼠患，畢竟鼠患那麼多，還是需要處理，而不是等到疫情升溫了再來處理。