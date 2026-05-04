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114年11月、12月統一發票「7張中千萬都沒領」！消費地點、明細速看

目前尚有6張1000萬特別獎發票未兌領，亦有6張200萬元特獎發票、7張100萬雲端發票專屬獎也無人領取，該期統一發票領獎期限於明天5月5日截止，逾期獎金將全數充公。

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

🟡1000萬元特別獎發票未領名單（6張）

▲114年11月、12月統一發票1000萬元特別獎未領名單。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

🟡200萬元特獎發票未領名單（6張）

▲114年11月、12月統一發票200萬元特獎未領名單。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

🟡100萬元雲端發票專屬獎未領名單（7張）

▲114年11月、12月統一發票100萬元雲端發票專屬獎未領名單。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

115年1、2月發票7/6也到期！開獎號碼、兌獎時間一次看

千萬特別獎號碼為「87510041」；200萬特獎號碼為「32220522」；頭獎3組分別是「21677046、44662410、31262513」。

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

發票兌獎不用去銀行、超商！官方「1招」永不錯過

可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用

▲使用雲端發票歸戶至手機條碼，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。（圖／NOWNEWS資料照）

🟡載具歸戶、自動入款如何設定？

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

🟡App Store如何使用載具歸戶？

▲若想設定Apple Store等平台歸戶，可至「歸戶設定」中新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

114年11月、12月統一發票領獎期限只到明（5）日，根據財政部賦稅署表示，《NOWNEWS今日新聞》整理114年11月、12月未領獎發票消費地點、明細，提醒民眾趕緊拿出發票確認，千萬別錯失大獎機會。114年11月、12月期統一發票號碼已於115年1月25日開獎，本期但財政部賦稅署表示，本文特別整理19張未領大獎發票消費地點、明細，提供給民眾確認詳細資訊。－基隆市安樂區安樂路2段127號－台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號－新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號－新北市樹林區樹新路40-6號－桃園市龜山區頂湖路33號－台中市東區大智路350巷2號1樓－桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓－桃園市龜山區大同路222號－桃園市八德區福德一路46、48號－台中市太平區長億南街99巷35號1樓－台中市北屯區東山路1段338-1號－高雄市三民區建興路156號－台北市信義區－台北市信義區－台北市信義區－台北市信義區忠孝東路4段555號17樓－新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓－台南市安定區北園二路8號1樓－高雄市楠梓區研發路66號3樓財政部特別提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。115年1、2月的統一發票獎號於115年3月25日開出，本期115年1月、2月統一發票領獎期間從2026年4月6日至2026年7月6日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。財政部台北國稅局建議，，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。