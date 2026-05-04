114年11月、12月統一發票領獎期限只到明（5）日，根據財政部賦稅署表示，114年11月、12月統一發票目前還有6張1000萬元特別獎、6張200萬元特獎以及7張100萬元雲端發票專屬獎，總計19張大獎發票仍未領取，將於明天5月5日到期，幸運兒們如未出面領獎則全數充公。《NOWNEWS今日新聞》整理114年11月、12月未領獎發票消費地點、明細，提醒民眾趕緊拿出發票確認，千萬別錯失大獎機會。
114年11月、12月統一發票「7張中千萬都沒領」！消費地點、明細速看
114年11月、12月期統一發票號碼已於115年1月25日開獎，本期千萬特別獎號碼為「97023797」；200萬特獎號碼為「00507588」；頭獎3組分別是「92377231、05232592、78125249」。但財政部賦稅署表示，目前尚有6張1000萬特別獎發票未兌領，亦有6張200萬元特獎發票、7張100萬雲端發票專屬獎也無人領取，該期統一發票領獎期限於明天5月5日截止，逾期獎金將全數充公。本文特別整理19張未領大獎發票消費地點、明細，提供給民眾確認詳細資訊。
🟡1000萬元特別獎發票未領名單（6張）
◼︎ 中華電信，通話費173元（雲端發票）
－基隆市安樂區安樂路2段127號
◼︎ COSTCO，購買物品5913元（雲端發票）
－台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號
◼︎ 全家Family Mart，購買食品49元（雲端發票）
－新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號
◼︎ 春水堂人文茶館，購買食品500元（電子發票證明聯）
－新北市樹林區樹新路40-6號
◼︎ Gogoro，服務費11元（雲端發票）
－桃園市龜山區頂湖路33號
◼︎ 全聯福利中心，購買食品607元（電子發票證明聯）
－台中市東區大智路350巷2號1樓
🟡200萬元特獎發票未領名單（6張）
◼︎ 三郎便當，購買食品110元
－桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓
◼︎ 全聯福利中心，購買食品168元
－桃園市龜山區大同路222號
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品116元
－桃園市八德區福德一路46、48號
◼︎ 大炳國際股份有限公司，購買食品1152元
－台中市太平區長億南街99巷35號1樓
◼︎ 吉爾斯麵包，購買食品478元
－台中市北屯區東山路1段338-1號
◼︎ 大埔鐵板燒，餐費490元
－高雄市三民區建興路156號
🟡100萬元雲端發票專屬獎未領名單（7張）
◼︎ App Store，應用程式60元
－台北市信義區
◼︎ App Store，應用程式330元
－台北市信義區
◼︎ Facebook，廣告費616元
－台北市信義區
◼︎ 蝦皮購物，飲品928元
－台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
◼︎ 全家Family Mart，購買飲品29元
－新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品55元
－台南市安定區北園二路8號1樓
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品64元
－高雄市楠梓區研發路66號3樓
財政部特別提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
115年1、2月發票7/6也到期！開獎號碼、兌獎時間一次看
115年1、2月的統一發票獎號於115年3月25日開出，本期千萬特別獎號碼為「87510041」；200萬特獎號碼為「32220522」；頭獎3組分別是「21677046、44662410、31262513」。115年1月、2月統一發票領獎期間從2026年4月6日至2026年7月6日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
發票兌獎不用去銀行、超商！官方「1招」永不錯過
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡載具歸戶、自動入款如何設定？
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡App Store如何使用載具歸戶？
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
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114年11月、12月期統一發票號碼已於115年1月25日開獎，本期千萬特別獎號碼為「97023797」；200萬特獎號碼為「00507588」；頭獎3組分別是「92377231、05232592、78125249」。但財政部賦稅署表示，目前尚有6張1000萬特別獎發票未兌領，亦有6張200萬元特獎發票、7張100萬雲端發票專屬獎也無人領取，該期統一發票領獎期限於明天5月5日截止，逾期獎金將全數充公。本文特別整理19張未領大獎發票消費地點、明細，提供給民眾確認詳細資訊。
◼︎ 中華電信，通話費173元（雲端發票）
－基隆市安樂區安樂路2段127號
◼︎ COSTCO，購買物品5913元（雲端發票）
－台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號
◼︎ 全家Family Mart，購買食品49元（雲端發票）
－新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號
◼︎ 春水堂人文茶館，購買食品500元（電子發票證明聯）
－新北市樹林區樹新路40-6號
◼︎ Gogoro，服務費11元（雲端發票）
－桃園市龜山區頂湖路33號
◼︎ 全聯福利中心，購買食品607元（電子發票證明聯）
－台中市東區大智路350巷2號1樓
◼︎ 三郎便當，購買食品110元
－桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓
◼︎ 全聯福利中心，購買食品168元
－桃園市龜山區大同路222號
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品116元
－桃園市八德區福德一路46、48號
◼︎ 大炳國際股份有限公司，購買食品1152元
－台中市太平區長億南街99巷35號1樓
◼︎ 吉爾斯麵包，購買食品478元
－台中市北屯區東山路1段338-1號
◼︎ 大埔鐵板燒，餐費490元
－高雄市三民區建興路156號
◼︎ App Store，應用程式60元
－台北市信義區
◼︎ App Store，應用程式330元
－台北市信義區
◼︎ Facebook，廣告費616元
－台北市信義區
◼︎ 蝦皮購物，飲品928元
－台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
◼︎ 全家Family Mart，購買飲品29元
－新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品55元
－台南市安定區北園二路8號1樓
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品64元
－高雄市楠梓區研發路66號3樓
財政部特別提醒民眾，若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
115年1、2月的統一發票獎號於115年3月25日開出，本期千萬特別獎號碼為「87510041」；200萬特獎號碼為「32220522」；頭獎3組分別是「21677046、44662410、31262513」。115年1月、2月統一發票領獎期間從2026年4月6日至2026年7月6日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。