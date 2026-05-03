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想要清熱利濕，魏子善推薦2種養生茶飲藥膳：

1.祛暑涼心茶

2.清熱利濕排骨湯

5月5日是立夏，中醫師提到，溫度會逐漸攀升、濕度逐漸增高，因此夏季常見疾病多與「濕」、「熱」相關，甚至多見「濕熱」並存，包括常見的熱衰竭、溼疹、腸胃炎；醫師提醒，治療這些疾病的共同概念就是「清熱利濕」，建議可喝2種茶湯飲排除多餘水分及堆積在體內的廢物。從節氣歌中可以看出立夏是進入夏天的第一個節氣。馬光中醫診所中醫師魏子善提到，「立」有開始、建立、奠定的意思；因此立夏表示夏天的開始。魏子善提醒，立夏後溫度逐漸攀升，濕度逐漸增高，而夏季常見疾病多與「濕」、「熱」相關，甚至多見「濕熱」並存，如中暑、熱衰竭、濕疹、汗皰疹、腸胃炎、手汗等。魏子善表示，許多民眾對前述疾病可能充滿疑惑，因為中暑、皮膚、腸胃問題和手汗看起來毫無關聯；但中醫在看待疾病時是將「疾病」與「證型」結合起來分析疾病的病機，也就是疾病的機理或是機制，包含疾病發生的原因、變化及其未來如何發展。夏天氣溫高，人體陽氣達於肌表，魏子善說，腠理疏鬆，血脈通暢，導致排汗量增加，若未及時補充水分及電解質容易造成熱衰竭，也就是說，當熱導致排汗增多，若加上濕氣高，人體就變成悶燒鍋，汗液無法排出會成為中暑。濕疹與汗皰疹的臨床表現多半為皮膚泛紅，泛紅就是有「熱」。魏子善說明，濕疹會出現疹子、水泡或是組織液滲出，汗皰疹則是有細小水泡；以中醫看來就是「濕氣」。醫師說，夏天溫度高導致交感神經亢進，造成手汗相對嚴重，則是熱迫使濕氣排出；雖然疾病不同，但在中醫看來卻有著雷同的病機。魏子善指出，治療這些疾病的共同概念就是「清熱利濕」，「清熱」像是當機器過熱時使用降溫的方式避免當機，而中醫採用清熱的藥物避免人體持續發炎，「利濕」則是排除多餘水分及堆積在體內的廢物，如糖分及油脂，臨床上常使用的方劑包含，茵陳五苓散、龍膽瀉肝湯、四妙散。西洋參2錢，麥門冬3 錢，五味子1錢，燈心草1 錢，竹葉1錢。補充人體流失的津液，並將熱氣從小便排出，預防中暑。將藥材洗淨後放入鍋內，加入1000c.c.水，大火煮滾後，小火煮15分鐘即可。懶人法是將藥材放進花茶袋置入保溫瓶中，加入沸水燜20分鐘後即可飲用。金銀花2錢，茯苓6錢，薏苡仁19錢(約70克)，排骨400克，冬瓜500克，薑5片，鹽少許。金銀花清熱解毒，冬瓜清熱利濕，茯苓及薏苡仁祛溼，預防因濕熱導致的濕疹。1.薏苡仁洗淨泡水約2小時。2.排骨洗淨川燙。3.冬瓜洗淨去皮。4.將排骨、薏苡仁、茯苓、薑片放入鍋內加水至7分滿，電鍋外鍋加2米杯水，電鍋開關跳起後悶10至15分鐘。5.打開鍋蓋加入冬瓜、金銀花及鹽，電鍋外鍋加1米杯水，電鍋開關跳起後將金銀花撈出，避免苦味過重。