我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李芸（如圖）是留美學霸，家境優渥卻沒有嬌氣，還是行腳節目《大陸尋奇》開播以來最年輕的主持人。（圖／翻攝自IG@thehebelee）

▲李芸在「55萬元零用錢」新聞爆紅後，再度貼出家族群組訊息，媽媽叮嚀她這樣會被認為是在炫富，要她多提一點工作上的事，免得讓人誤會她都不用工作。（圖／翻攝字李芸IG@thehebelee）

近日，社群平台Threads 上一則「超狂生活費」截圖引發瘋傳，關鍵字「李芸」瞬間衝上熱搜。原來是正妹藝人李芸（Hebe）在社群曬出與父親的對話，畫面中父親匯款後寵溺地備註「李芸小朋友」，而金額高達55萬元。李芸表示，這是老爸給她的零用錢，訊息一貼出，讓許多粉絲感到羨慕不已。李芸出生於2001年台北，現年25歲，是服裝工廠千金，家境極為優渥，還是努力型學霸。她曾到德國、美國留學，21歲畢業於美國華盛頓大學西雅圖本校，隨後更取得波士頓大學教育研究所碩士學位。此外，她有多樣性的工作，除了是藝人、主持人，回台後還曾在高中擔任英文老師，受邀至台師大、世新大學以中英文雙語演講，被媒體封為「最美斜槓學霸」。在55萬零用錢新聞爆紅後，李芸則再度在IG貼出家族群組討論，媽媽在訊息中碎念叮嚀她，這樣會被人誤會是在炫耀，「多發一些需要工作努力賺錢的（貼文），免得以為妳都茶來伸手飯來張口不用做事，天下就會掉下來 550,000。」李芸則幽默回覆：「爸比你紅了！」李芸的演藝生涯起步極早，留學期間便靠YouTube頻道分享德國生活。2024年，年僅23歲的她接下行腳節目《大陸尋奇》的主持棒，成為該節目開播30多年來最年輕的主持人。令人感到反差的是，每個月領取55萬零用錢的她，卻願意在《大陸尋奇》外景中跋山涉水，甚至在《飢餓遊戲》等綜藝節目中大玩特玩，完全不像是嬌嬌女。事實上，李芸還曾在網路媒體擔任編譯，負責撰寫國際新聞。她在最新的IG限動表示：「寫新聞真的很累，辛苦編編們了！」除了李爸給予高額生活費，眼尖的粉絲發現，李芸爸爸對女兒的疼愛無極限。從對話訊息看到，李爸經營的服裝公司名稱竟然就叫「李芸國際專業服裝股份有限公司」，公司就是女兒名，是不折不扣的「女兒控」。此外，李芸與家人的感情很好，平常只要隨口一句「想吃海膽」，媽媽就會立刻回傳機票截圖大喊「走啊」，母女倆隨即飛出國享受高級大餐。李芸是節目《同學來了》固定班底，表現大方且具幽默感，加上過去參與主播選拔獲得「飯糰主播」的親民形象，讓她即便領著令人稱羨的零用錢，依然在演藝圈與教育界發展得有聲有色。