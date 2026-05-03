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總統賴清德成功出訪飛抵史瓦帝尼，不排除是搭乘史國專機，和來台訪問的史瓦帝尼副總理札杜莉一起返國。外交部次長吳志中也表示，在外交領域中，存在元首出訪的 「ATA 模式」 通常是指 「秘密抵達然後宣布（Arrival then Announce)，而在過去的歷史上曾有4位美國總統利用ATA模式出訪。吳志中特別指出的美國總統共有四位，其中包含小布希、歐巴馬、川普、拜登等。總統搭乘的班機通常都叫做空軍一號，但並非固定一架飛機，而它是一個呼號，因此只要是總統在的班機，通訊呼號都是「空軍一號」。前美國總統小布希在2003年的感恩節秘密飛往伊拉克巴格達，當時伊拉克戰爭才開始不久，處於戰爭與佔領混合的高風險混亂階段，因此必須以高度保密方式秘密出訪，避免被武裝勢力鎖定。2006年、2008年也用相同的方式多次秘密訪問阿富汗、伊拉克。後來，歐巴馬也延續小布希的模式，在阿富汗撤軍、轉向訓練當地軍隊的過程中，於2010年、2012年秘密出發，橫跨大西洋飛往阿富汗。主要是考量戰區安全風險，而不是單純外交禮節。而川普在第一任總統時，也在2018年聖誕節時，秘密訪問伊拉克；2019年感恩節秘訪阿富汗。拜登則在2023年2月訪問烏克蘭基輔，被認為是ATA 模式的巔峰之作，因為捨棄了「空軍一號（VC-25A）」，改搭較小的 C-32 (波音757)外，飛機降落波蘭後，則改搭火車，耗時10小時進入基輔。