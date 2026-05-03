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▲孝敬（左1）在2019年以Ariaz出道，但團體因爭議於2022年解散。（圖／ARIAZ 아리아즈 - Argentina. FB）

韓國女團Ariaz在2019年出道，雖然成員實力都很強，但因成員朱殷遭爆出道前霸凌等爭議，團體不斷收到反對聲浪，便於2022年正式解散。而近日成員孝敬爆料偶像陰暗內幕，自爆兩年間的偶像生涯中竟沒有任何收入，從練習生以來的各種費用，反而被記為個人債務，還曾被要求拍全裸洗澡戲分，但因自己不願意走上那條路而拒絕。除此之外，她還透露某女團成員因跟公司年長高層交往，而擔任了團隊中心位置（C位）。孝敬近日爆料了偶像內幕，她透露某女團成員的人氣與實力都不及其他成員，但每次總是能站在C位，讓粉絲都感到非常不解。孝敬表示原因就是因該成員跟公司年長高層交往，「公司內部人員都知道。」該爆料也引發許多人猜測是誰，不過孝敬緊急發聲表示跟前公司無關。除此之外，她也揭露在經紀公司Rising Star娛樂（Star Empire子公司），活動的兩年半期間，自己在收到結算時，不僅一塊錢的收入都沒有，公司還將出道前的訓練費用、服裝、住宿、飲食等，都計在她個人帳上，導致她不僅沒賺錢，還背負了巨額債務。孝敬還指出自己曾獲得某部電影的主角邀約，但看劇本後才發現首場戲是全身刺青的全裸洗澡場景，她表示自己尊重出演這類角色的演員，「但我不想走這條路。」孝敬透露自己一直以來都很苦惱是否要公開這些事情，但最終還是決定鼓起勇氣站出來，因為不希望再有其他人跟她經歷一樣的痛苦。孝敬在2019年10月以6人女團Ariaz出道，但不料出道前，成員朱殷遭爆出多張在校期間的私生活照有抽菸、喝酒的行為，還對著鏡頭高舉不雅的「中指」手勢，以及曾參與校園霸凌等行為，清純形象瞬間崩壞，被網友封為「不良少女」。雖然在出道記者會中，朱殷在現場落淚道歉，承認過去的不當行為，表示會對自己的錯誤深刻反省，但網友依然不買單，團體面臨極大反對聲浪。2021年Ariaz改以5人組合活動後，最終還是於2022年解散。而解散後孝敬以「HYOKEY」的藝名，在YouTube以網紅身分活躍中。