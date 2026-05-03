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總統賴清德原定在4月22至26日前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓史國周邊國家拒絕開放飛航許可，導致無法成行。總統賴清德昨日晚間在臉書宣布突破封鎖，抵達友邦史瓦帝尼展開訪問。對此，前台北市副市長李四川今（3）日表示，祝福賴清德在這次的出訪能夠圓滿成功，中華民國的友誼能夠確保。新北市長參選人李四川今日至土城出席孝親沐足感母恩活動，並接受訪問。媒體詢問賴清德總統順利抵達非洲的友邦史瓦帝尼，象徵台灣的外交突破成功的看法？李四川回應說，「祝福賴總統在這次的出訪能夠圓滿成功，中華民國的友誼能夠確保。」媒體又問李四川跟蘇巧慧的民調差距只有 1%，不過今天早上蘇巧慧說她的新北團隊已經準備好了，詢問李四川在新北市長選戰也準備好了嗎？李四川表示，他們的團隊已經陪我大概跑了將近要兩個月，他會努力全力以赴，來接我們侯友宜市長的這一棒，他也了解他的對手蘇巧慧，她也會努力來接蘇貞昌縣長的這一棒，所以我們各自努力媒體問台北市長蔣萬安昨日受訪說有討論 TPASS 的升級功能，不過產學界有在質疑說，短途的通勤會佔用座位，排擠長途跟商務客，在規劃上會如何因應？李四川對此表示：，這個是這兩個月來，所有市民給我的心聲，當然在早上上班的時候，現在的捷運說實在，有時必須坐兩三班才能坐得上去，原則上，如果從板橋到南港高鐵，現在的價錢跟捷運的價錢差不多多一點點，所以他才會提出來說，如果TPASS能夠加價搭乘高鐵，從板橋到南港，可不可以我們市民就不要開車，上班下班車潮能夠疏解。李四川說，當然他也了解所有的專家委員所提的這些意見，他都會納入來做評估，因為說實在，高鐵除了價格的計算以外，還必須要看看高鐵本身的運量，如果影響到本身高鐵的營運，當然會好好的來做評估，他會找這些專家委員來聽聽他們的意見，再提出他的政策。