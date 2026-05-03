開工上班前記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，5月4日（週一）在桃園市、台中市、台南市及屏東縣等4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達9小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市5月4日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市5月4日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月4日上午11時至18時（7小時）
📌停水原因：大園區華興路等汰換管線工程新舊管聯絡
📍影響區域
大園區：南港里、北港里；工四路、潮音二路、潮音北路、潮音路一段、潮音路二段、西濱路三段、西部濱海快速公路、許厝港路。
◼︎台中市5月4日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月4日上午08時30分至17時（8小時半）
📌停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：永春東二路、豐功路、豐安街、豐順街。
🕦停水時間：5月4日上午08時分至17時（9小時）
📌停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
沙鹿區：正德路。
◼︎台南市5月4日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月4日上午09時至17時（8小時）
📌停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：大灣路40巷76-1號至276號(含弄)、大灣路40巷78弄、大灣路40巷280弄、北興路107巷(含弄)。
◼︎屏東縣5月4日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月4日上午10時至17時（7小時）
📌停水原因：供水管線工程停水施工改接作業
📍影響區域
屏東市：光復路、凌雲路、堤防路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
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🕦停水時間：5月4日上午11時至18時（7小時）
📌停水原因：大園區華興路等汰換管線工程新舊管聯絡
📍影響區域
大園區：南港里、北港里；工四路、潮音二路、潮音北路、潮音路一段、潮音路二段、西濱路三段、西部濱海快速公路、許厝港路。
◼︎台中市5月4日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月4日上午08時30分至17時（8小時半）
📌停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：永春東二路、豐功路、豐安街、豐順街。
📌停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
沙鹿區：正德路。
◼︎台南市5月4日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月4日上午09時至17時（8小時）
📌停水原因：永康區污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：大灣路40巷76-1號至276號(含弄)、大灣路40巷78弄、大灣路40巷280弄、北興路107巷(含弄)。
◼︎屏東縣5月4日停水範圍一次看
🕦停水時間：5月4日上午10時至17時（7小時）
📌停水原因：供水管線工程停水施工改接作業
📍影響區域
屏東市：光復路、凌雲路、堤防路。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司