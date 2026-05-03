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▲陳哲遠（中間）發現自己比鄧凱還矮，頻頻踮腳。（圖／翻攝自微博）

陳哲遠過去主演的古裝劇《一笑隨歌》播出時口碑不如預期，直到張凌赫的《逐玉》爆紅，才因為兩部劇性質相似，將軍扮相被拿來比較，《一笑隨歌》才登上熱播榜。近來陳哲遠和《逐玉》男二鄧凱合作新戲《浮生》，沒想到開鏡合照時，因陳哲遠比鄧凱矮10公分，他看著鄧凱傻笑，還故意頻頻踮腳畫面超尷尬，被粉絲笑是自黑第一人。陳哲遠和王楚然合作奇幻新戲《浮生》，日前官方釋出開鏡大合照，除了王楚然之外，該劇演員還有鄧凱、秦天宇，雖然陳哲遠是男主角，不過身高180公分的他，站在190公分的鄧凱旁邊，頓時黯然失色，兩人合照時也流露出尷尬的氛圍。但陳哲遠下一秒立刻看著鄧凱傻笑，還故意頻頻踮腳，化解尷尬的氣氛，還有網友笑說，「陳哲遠根本自黑第一人」、「太可愛了吧」、「身高不是硬傷，可愛才是王道」。事實上，《浮生》的配角不是第一次引來爭議，除了鄧凱最近因為《逐玉》爆紅之外，另外一位配角則是在《一笑隨歌》中飾演殘暴君王夏静炎的秦天宇，兩人顏值身高都在線，即便陳哲遠再會演，都很難不被搶走風采，也有人替他抱不平，直呼男配真的沒必要找這麼高的。