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位於菲律賓呂宋島的馬永火山（Mayon Volcano）2日噴發之後，大量火山灰和碎屑被噴向高空。馬尼拉以南地區已有數千人緊急撤離，當局要求居民必須待在6公里半徑的危險區域外。綜合外媒報導，馬永火山在2日下午噴發，此次噴發已對比科爾區（Bicol region）造成廣泛影響，持續的火山灰降落與疏散行動仍困擾著當地社區。彭博社報導指出，隨著緊急警報的發布，疏散範圍正進一步擴大。《菲律賓每日問詢者報》報導，2日的劇烈火山灰已覆蓋了阿爾拜省（Albay）的多個城鎮，並導致道路交通中斷。另據《菲律賓星報》報導，馬永火山噴發後，由火山灰、氣體和火山物質組成的火山碎屑流，正在沿火山西南坡的米伊西溝（Mi-isi gully）奔湧而下。據菲律賓社會福利暨發展部（DSWD）的數據，目前已有近1500個家庭安置於避難中心。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）已將5級警戒平等提升至第3級。官員警告目前存在山體滑動與熔岩流的風險，並對火山口周邊區域維持嚴格限制。馬榮火山海拔2462公尺，以其近乎完美的圓錐形山體聞名，是菲律賓24座火山中最活躍的火山之一，也是著名的旅遊勝地。隨著火山灰與碎屑向周邊擴散，當局正嚴密監控災情，附近城鎮也持續維持警戒狀態。