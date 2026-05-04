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▲張凌赫拍《歸鸞》時，居然一度站不起來，後來工作室才解釋他是血糖太低頭暈。（圖／微博@偶像行為大賞）

▲張凌赫近期幾乎都在橫店拍戲，中間還抽空還飛北京參加紀錄片《凌探未來》首映典禮。（圖／微博@張凌赫工作室official）

28歲中國男星張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅，微博有1851萬粉絲追蹤，而他目前正在趕拍下部古裝作品《歸鑾》，經常往返橫店和北京進行工作，甚至還要飛長沙錄綜藝節目，行程滿檔。；張凌赫也因過勞出現低血糖的情況，加上腳意外扭傷，他上下車需要工作人員攙扶，讓粉絲相當心疼。張凌赫4月25日被粉絲拍到在片場拍戲時，突然站不起來，女主角林允攙扶也沒用，張凌赫一度跌坐在地，直到另一名男性工作人員幫忙，他才成功起身。張凌赫也因為這一摔，腿部拉傷，26日開始上下班都一瘸一拐的，腳步無力，看起來十分疲倦；後續張凌赫工作室才回應，他已經有到醫院檢查，治療過後無大礙，不過粉絲仍不放心。張凌赫粉絲甚至透過蹲點方式記錄他的上下班時間，發現他經常拍戲到凌晨3、4點才收工，回到飯店後根本沒剩多少休息時間，隔天一早又8點準時到片場化妝，因此推測他7天的睡眠時間僅剩20小時左右。不僅如此，張凌赫在橫店拍攝《歸鑾》的空檔，還要飛往長沙拍攝綜藝節目《開始推理吧4》，行程呈現「連軸轉」的情況，休息時間嚴重不足。粉絲因此呼籲工作室讓張凌赫放假，心疼留言，「肉眼可見的累啊！希望讓他好好休息」、「還是要注意身體」、「都可以忙到低血糖了，好捨不得」。而張凌赫本人則多次透過語音訊息要粉絲別擔心他，張凌赫說：「我就是像平時打球一樣扭到了，然後（受傷）前幾天可能會有點不方便，慢慢恢復就好了，真的，這對我來說真的是一件很小的事」。5月1日他也更新了粉絲聊天室的自動回覆語音，用撒嬌口吻跟粉絲放電：「5月到了！祝大家每天都開心、平安喜樂，要好好吃飯、好好睡覺，然後然後然後然後然後…嗯，多多見面。」