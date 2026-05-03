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▲許常德（右）上週去醫院探視陳盈潔（左），向記者坦言情況並不樂觀。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

▲許常德（如圖）這幾年陸續透過音樂會支助陳盈潔，強調自己本意不是來募款，更希望大家能記住陳盈潔的音樂。（圖／記者陳明中攝）

資深歌手「陳姐」陳盈潔保外就醫逾2年，身體狀況時好時壞，更多次傳出病危消息，昨（2）日音樂人摯友許常德發文透露陳盈潔現況「上週差點要告別了」，讓不少粉絲擔憂。今日許常德向《NOWNEWS今日新聞》坦言上週去醫院看她才知道狀況這麼糟，病況不樂觀，認為陳盈潔已經來到生命的最後，因此打算替她舉辦最後一次的音樂會，希望大家能記得陳姐過去帶來的美好。許常德向《NOWNEWS今日新聞》記者表示，上週去醫院探視陳盈潔，情況並不樂觀，感嘆：「差不多了。」陳盈潔入院2年7個月，許常德直言這段期間家屬根本無力負擔生活開銷、醫藥費等，靠的都是粉絲一點一滴小額捐款，來幫助陳姐度過難關。許常德坦承當初陳盈潔因腎衰竭入院、情況危急，所以在6天內就替她舉辦「陳盈潔破浪人生說唱會」希望陳盈潔最後的新聞跟音樂有關。不過，陳盈潔後來順利挺過難關，許常德則陸續舉辦5場音樂會支助她。「陳盈潔破浪人生說唱會」獲得極大迴響，也有不少藝人朋友情義相挺，像是朱海君、許富凱、詹雅雯、流氓阿德、許志豪、吳宗憲、賀一航的老婆Judy等人。對此，許常德直言：「每次音樂會內容都不一樣，而且我有幾個原則，1是我不主動邀請藝人來，2是完全不售票。」強調自己本意不是來募款，更是希望大家能記住陳盈潔的音樂。如今，陳盈潔看似來到生命的最後，許常德表示相關後事將以極簡方式，多餘的善款也會拿來幫助其他有需要的藝人，延續陳盈潔「樂於助人」的豪爽性格。至於告別音樂會的內容，許常德鬆口將會以非常有創意的方式呈現，且過去絕對沒人做過，他說：「我們跟別的行業不一樣，我不希望（告別形式）那麼老套。」