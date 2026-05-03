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▲孫德榮（左）現年65歲，近期中風，幸好身旁有義子阿哲（右）照料，他也感謝老天爺送他一個天使。（圖／記者邱曾其攝影）

▲孫德榮（如圖）近期中風，今日他坐著輪椅出席母親節公益記者會，之後要再做更詳細的檢查，看看是不是之前開刀引起的血栓。（圖／記者邱曾其攝影）

65歲知名經紀人孫德榮日前中風，今（8）日坐著輪椅在養子阿哲陪同下出席母親節公益活動。雖然他口齒已經恢復，但講話依然吃力，不過他一樣有跟上最新熱播劇《逐玉》。關於在病中仍堅持外出做公益，他表示死也要死在舞台上。面對漫長的康復之路，活動結束離去前，《NOWNEWS今日新聞》記者再度關心他，他也樂觀地緩慢說出這三個字：「我努力！」這次生病最大的精神支柱，是孫德榮今年3月才正式入籍的26歲養子唯哲（阿哲）。住院期間，兒子寸步不離地在病榻旁守候，還因為跟著愛吃美食的孫總一起狂點醫院食物，整個人硬生生胖了6公斤。為了安撫老爸的情緒，唯哲不僅會在醫院播放人氣劇集《逐玉》給他看，還會像哄小孩一樣安慰他，只是換個地方睡覺。讓孫德榮大受感動，覺得老天爺在他晚年送給他一個天使。回顧這次發病過程，孫德榮表示身體早有警訊。這幾年偶爾出現暈眩與手部感覺怪怪的，他卻一直以為是長期滑手機的緣故，錯失時機。直到發病當下血壓狂飆到203，醫生為了怕投藥後血壓降得太快，會腦部缺氧，一度不敢馬上用藥。住院期間他曾試圖硬撐走去廁所，卻因全身無力當場跌倒，還壓到一旁陪病的兒子。談及第一次被迫在病床上解決排泄問題，他難掩失落地表示，覺得自己的人生毀了，但他也慶幸老天保佑，沒有讓顏面神經失調。接下來他會好好治療，而且要再持續追蹤，是否是去年脊椎手術導致的血栓問題。過去孫德榮曾公開表示，他的遺產有3億元，但只願意分給真心對他好的人，已囑咐律師安排32人名單，每人至少可以獲得2百萬元。沒想到這消息一出去，許多圈內好友來抗議，開玩笑說分5千元也可以，但是希望能在孫德榮的心中獲得一個地位排名，讓他不知道要哭還是要笑。不過，走過生死關頭，讓孫德榮對財富也不同的看法。先前他手上有一棟別墅物件，放了4年沒人要買，他生病後就豁出去，一口氣降價5百萬元，沒想到馬上就賣出去了，也算是放下了心中一塊大石頭。