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▲申智昨日和文元舉辦婚禮。（圖／IG@shinji_jidaeng）

韓國混聲天團高耀太女主唱申智昨（2）日完婚，嫁給小她7歲的歌手文元，不過這段戀情從公開以來便伴隨巨大爭議，男方過往隱瞞婚史、育有一女，甚至霸凌等負面傳聞因此不受到祝福，甚至被形容是「全韓國人都反對的婚禮」，不過兩人仍選擇走入婚姻，婚禮在親友見證下圓滿落幕。申智身為高耀太唯一女成員，1998年出道至今已活躍歌壇超過27年，代表作〈火花〉紅遍亞洲，多年來感情生活低調的她，2024年透過電台節目認識了小自己7歲的文元，男方當時以嘉賓身分出演，兩人之後迅速發展為戀人，申智當時透過親筆信坦言，在與文元相處過程中，第一次感受到「有人完全站在自己這邊」的安心感，讓她萌生共度人生的念頭，因此決定步入婚姻。然而消息公開後，文元過往爭議接連被翻出，引爆韓國網友強烈反彈，他曾在交往初期隱瞞自己過去有過一段婚姻，並育有一名女兒，目前由前妻扶養，根據了解，高耀太隊友金鍾旼、白佳得知男方隱瞞婚史後也超錯愕，白佳甚至一度氣到離席；此外，網路上也流傳他劈腿、校園霸凌、房地產務糾紛及言行失當等爭議，讓不少粉絲擔心申智受傷害，因此紛紛反對兩人結婚決定。面對排山倒海的反對聲浪，申智始終選擇力挺另一半，她表示，外界所看到的並非全部真相，也明白粉絲擔憂是因為愛護自己，但她會用最踏實的方式守護這段感情。這場備受矚目的婚禮昨日在Raum Art Center舉行，採非公開形式，只邀請親友參加，婚禮由文世潤與Boom擔任主持，祝歌則邀白智榮與Ailee獻唱，高耀太隊友金鍾旼與白佳也上台演唱情歌〈你曾使我感動〉，讓申智當場感動落淚，場面溫馨動人。從交往到結婚一路走來，這段感情歷經層層輿論考驗，如今終於修成正果，外界雖仍有不同聲音，但對申智而言，她已用行動證明，幸福終究只能由自己決定。