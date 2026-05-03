《美麗島電子報》4月28日發布國政民調，除了賴總統的施政滿意度外，其中一題近日又掀起討論，民調顯示有22.4%的台灣民眾能接受中國大陸提出的「和平統一」，相當於400萬人，引發熱議。
4月10日中共習近平總書記在與國民黨主席鄭麗文會面時表示兩岸同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園，國共兩黨及兩岸同胞要堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，攜手共創祖國統一，實現中華民族偉大復興。4月12日在鄭麗文率團返台後，4月15日中國國台辦新聞發布會再提及和平統一後對台灣「七個方面更好」。
《美麗島電子報》這份國政民調據此詢問民眾「中國政府對台灣主張的『和平統一』就是一國兩制，台灣如果變成中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門和中國的關係一樣，兩岸以後也不會發生戰爭，您能不能夠接受中國政府提出的『和平統一』」，調查結果顯示22.4%民眾能接受（其中5.2%很能接受、17.2%還算能接受），68.2%民眾不能接受（其中53.4%很不能接受、14.8%有點不能接受），未明確回答的有9.3%。
此外值得注意是去年11月調查傾向兩岸統一的民眾有：兩岸統一5.3%、先維持現狀以後兩岸統一2.7%、先維持現狀以後再打算要不要統一7.2%，3項合計15.2%。另就政治大學選舉研究中心2025年對民眾統獨立場調查的全年樣本合併統計而言，偏向儘快統一的有1.1%、偏向維持現狀以後走向統一的有6.1%，2項合計為7.2%。簡言之，確實有部分民眾接受一國兩制下的和平統一以避免兩岸發生戰爭，尤其眼見當前世界的地緣政治不時衝突，大量無辜生命與身家財產在無情炮火下灰飛煙滅。
經由交叉分析僅國民黨支持者能夠接受在一國兩制下和統避戰的多於不能接受（50.5%能接受、42.4%不能接受），但意見仍顯分歧，其餘各群民眾絕大多數壓倒性表態不能接受，尤其是男性、或新北市與台北市和雲嘉南及高屏、或20至49歲、或大學以上學歷、或泛綠民眾等群超過7成不能接受中國對台灣主張的和平統一、一國兩制，即便兩岸以後因此不會發生戰爭。並可見學歷愈高民眾相對愈不能接受，反之學歷愈低的民眾則相對愈能夠接受在一國兩制下的和統避戰。
此外認為國內經濟現況不好的民眾則30.8%能接受中國對台灣主張一國兩制下的和統避戰、60.3%不能夠接受，不滿意賴總統執政的民眾則38.9%能接受中國對台灣主張的和統避戰、53.6%不能夠接受。至於信任鄭麗文的民眾則56.6%能夠接受中國對台灣主張的和統避戰、37.3%不能夠接受，而對中國共產黨有好感的民眾則75.9%可以接受中國對台灣主張的和統避戰、21.9%不能夠接受。
另值得注意是認為增加兩岸交流可降低雙方敵意對台灣比較有利的民眾中38.1%能接受中國對台灣主張一國兩制下的和統避戰、53.4%不能夠接受，而認為「鄭習會」對避免兩岸戰爭以及維護台灣地位和利益有幫助的民眾則有49.8%能接受中國對台灣主張的和統避戰、42.9%不能夠接受。至於認為增加兩岸交流會讓中國更容易統戰對台灣比較不利、或認為「鄭習會」結果對台灣沒有幫助的民眾則超過9成2不能接受中國對台灣主張一國兩制下的和統避戰。
此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
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《美麗島電子報》這份國政民調據此詢問民眾「中國政府對台灣主張的『和平統一』就是一國兩制，台灣如果變成中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門和中國的關係一樣，兩岸以後也不會發生戰爭，您能不能夠接受中國政府提出的『和平統一』」，調查結果顯示22.4%民眾能接受（其中5.2%很能接受、17.2%還算能接受），68.2%民眾不能接受（其中53.4%很不能接受、14.8%有點不能接受），未明確回答的有9.3%。
此外值得注意是去年11月調查傾向兩岸統一的民眾有：兩岸統一5.3%、先維持現狀以後兩岸統一2.7%、先維持現狀以後再打算要不要統一7.2%，3項合計15.2%。另就政治大學選舉研究中心2025年對民眾統獨立場調查的全年樣本合併統計而言，偏向儘快統一的有1.1%、偏向維持現狀以後走向統一的有6.1%，2項合計為7.2%。簡言之，確實有部分民眾接受一國兩制下的和平統一以避免兩岸發生戰爭，尤其眼見當前世界的地緣政治不時衝突，大量無辜生命與身家財產在無情炮火下灰飛煙滅。
經由交叉分析僅國民黨支持者能夠接受在一國兩制下和統避戰的多於不能接受（50.5%能接受、42.4%不能接受），但意見仍顯分歧，其餘各群民眾絕大多數壓倒性表態不能接受，尤其是男性、或新北市與台北市和雲嘉南及高屏、或20至49歲、或大學以上學歷、或泛綠民眾等群超過7成不能接受中國對台灣主張的和平統一、一國兩制，即便兩岸以後因此不會發生戰爭。並可見學歷愈高民眾相對愈不能接受，反之學歷愈低的民眾則相對愈能夠接受在一國兩制下的和統避戰。
此外認為國內經濟現況不好的民眾則30.8%能接受中國對台灣主張一國兩制下的和統避戰、60.3%不能夠接受，不滿意賴總統執政的民眾則38.9%能接受中國對台灣主張的和統避戰、53.6%不能夠接受。至於信任鄭麗文的民眾則56.6%能夠接受中國對台灣主張的和統避戰、37.3%不能夠接受，而對中國共產黨有好感的民眾則75.9%可以接受中國對台灣主張的和統避戰、21.9%不能夠接受。
另值得注意是認為增加兩岸交流可降低雙方敵意對台灣比較有利的民眾中38.1%能接受中國對台灣主張一國兩制下的和統避戰、53.4%不能夠接受，而認為「鄭習會」對避免兩岸戰爭以及維護台灣地位和利益有幫助的民眾則有49.8%能接受中國對台灣主張的和統避戰、42.9%不能夠接受。至於認為增加兩岸交流會讓中國更容易統戰對台灣比較不利、或認為「鄭習會」結果對台灣沒有幫助的民眾則超過9成2不能接受中國對台灣主張一國兩制下的和統避戰。
此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。