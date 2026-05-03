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▲衛福部長石崇良說明，對於未來AI的導入，將持續和史瓦帝尼合作。（圖／記者張乃文攝）

總統賴清德突圍中國封鎖，成功出訪，於台灣時間2日晚間在臉書發文宣布抵達消息。而以往由台北醫學大學附設醫院支援史瓦帝尼王國的防疫醫療合作案，衛福部長石崇良說，會持續與史國合作，包括近2年因應全球智慧醫療資訊科技的發展等，會協助史瓦帝尼建立類似台灣的電子系統。賴清德原先出訪史瓦帝尼的行程，因中國打壓導致非洲其他國家取消我國飛行航權。但2日賴清德在臉書發文，宣布成功抵達史瓦帝尼。而台北醫學大學附設醫院深耕我國友邦史瓦帝尼王國已多年，石崇良今（3）日下午出席健康台灣全國論壇時，會前接受媒體聯訪提到，過去台北醫學大學所協助的是臨床服務、人員訓練等。石崇良說，近2年因應全球智慧醫療資訊科技的發展，開始協助史瓦帝尼建立像台灣一樣的電子系統，慢慢從門診、看診的資訊系統，包括掛號、藥品等，近年台灣經驗在於FHIR的國際標準病歷格式，這部分也開啟史國朝這個方向前進，對於未來的AI導入會非常有幫助，同時會持續與史瓦帝尼合作。台北醫學大學附設醫院自2009年起派遣常駐醫療團進駐史瓦帝尼王國，主要工作項目包括公衛防治、臨床醫療、醫療教育、建立國考制度、人道與防疫支援、導入智慧醫療等。而常駐醫療團目前有7人在史國，包括醫師、護理師、藥師及行政人員。