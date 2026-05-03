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《美麗島電子報》4月28日發布國政民調，其中一題近日又掀起討論，民調顯示有22.4%的台灣民眾能接受中國大陸提出的「和平統一」，相當於400萬人，引發熱議。對此，外交部次長吳志中2日示警，一旦台灣被納入中國體制，將與日本、美國及歐洲國家關係轉趨對立，「這才是最可怕的未來！」根據《美麗島電子報》4月國政民調內容指出，詢問民眾是否能接受中國所主張的「和平統一、一國兩制」，亦即台灣成為中華人民共和國的一個省或特區，類似香港與澳門的治理模式，並認為未來兩岸將不再發生戰爭。結果顯示，有22.4%受訪者表達可接受（其中5.2%為非常能接受、17.2%為尚可接受）；相對地，持反對立場者達68.2%（53.4%為強烈反對、14.8%為傾向不接受），另有9.3%未表態，相關結果引發社會討論。對於上述民調，吳志中2日在臉書發文直言，從21世紀的地緣政治角度來看，與中國結合並不會帶來和平，反而可能引發更多衝突與戰爭風險。吳志中指出，若台灣被納入中國體制，恐將助長中國民族主義進一步擴張，區域情勢也可能更加緊張，未來中國可能將軍事行動延伸至周邊海域，包括釣魚台及台灣海峽、南海等地，甚至與美國在太平洋競逐主導地位。吳志中示警，一旦台灣成為中國的一部分，不僅經濟發展可能受到衝擊，對外關係也將出現劇烈轉變，台灣可能以「中國台灣省」的身分，與日本、美國及歐洲國家站在對立面，「這才是最可怕的未來！」此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。