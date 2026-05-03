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31艘油輪受阻 老舊船隻淪為浮動倉庫

距離儲存耗盡僅剩數週或一個月

衝突背景與進展

美國自4月13日對伊朗實施海上封鎖以來，已經將近3個星期，據五角大廈估計，這期間不僅攔停45艘商船，更讓伊朗損失了將近48億美元的石油收入。目前有31艘油輪、共載運5300萬桶伊朗原油滯留在阿曼灣，無法交付貨物。分析人士警告，伊朗距離儲油能力飽和僅剩「幾週，或最多一個月」的時間。美國中央司令部（CENTCOM）證實，在封鎖行動下，已有45艘船隻被要求改道。五角大廈官員向新聞網站Axios表示，目前有31艘載有5300萬桶伊朗原油的油輪受困海灣，貨值至少達48億美元。其中已有兩艘船被美方直接扣押。由於陸上儲油設施接近飽和，無法再為新油輪裝載原油，伊朗已開始利用老舊油輪作為「浮動儲存」。官員指出，部分油輪為了避開美方海上攔截，改走「更昂貴且更漫長的路線」將石油運往中國。船舶追蹤網站TankerTrackers.com共同創辦人馬達尼（Samir Madani）指出，一艘名為「HUGE」的大型伊朗油輪展示了一種規避手段：緊貼巴基斯坦和印度海岸駛向馬來西亞的馬六甲海峽，在那裡將原油轉運至其他前往中國的船隻。馬達尼警告，伊朗可能正醞釀大規模規避行動，「我認為伊朗人在等待機會，一旦在靠近巴基斯坦邊境累積更多儲存量，他們可能會發動一場深夜版的『大逃亡』。」歐亞集團（Eurasia Group）分析師布魯（Gregory Brew）告訴Axios：「他們可能再過幾週，甚至最多一個月，就會耗盡儲存空間。」一旦空間耗盡，伊朗將別無選擇，只能關閉油井，這對低壓地質的油田將造成長期損害。五角大廈代理發言人瓦爾德斯（Joel Valdez）表示：「美國在荷姆茲海峽的封鎖行動正全力運作，並產生了我們預期的決定性影響。我們正在對伊朗政權資助恐怖主義及破壞地區穩定的能力給予毀滅性打擊。」他補充道：「我們在該地區的武裝部隊將繼續維持這種不間斷的壓力。」中央司令部證實，在封鎖下被迫改道的商業船隻已從先前報告的44艘增加至45艘。美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊，促使德黑蘭對美國在波斯灣的盟友展開報復，並關閉荷姆茲海峽。4月8日在巴基斯坦斡旋下宣布停火，隨後於4月11日至12日在伊斯蘭馬巴德舉行談判，但未能達成協議。川普隨後應巴基斯坦要求，單方面延長了休戰期，但未設定明確的時間表。同時，有報導指出，川普政府正尋求建立國際聯盟，以恢復荷姆茲海峽的航運。自4月13日起，美國已在該水道對伊朗海上交通實施海軍封鎖。