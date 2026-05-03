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《美麗島電子報》4月28日發布國政民調，其中一題近日又掀起討論，民調顯示有22.4%的台灣民眾能接受中國大陸提出的「和平統一」，相當於400萬人，引發熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，其實2022年、2024年也有不同機構對同題目進行民調，雖然數字微幅下滑，不過代表有400多萬人願意被統，已是你我危急存亡的問題。黃暐瀚在臉書發文指出，民調專家戴立安說，全國公信力民調和政大選研中心分別在2022年、2024年對同樣的題目做過民調，結果「能接受」的人有28.4％、24.8％，如果不論民調機構、光以時序看，今年的數字已經算是微幅下滑，代表有400多萬人願支持「台灣直接變香港」、「一國兩制」，在每一次的投票與重大議題的影響力不容小覷。黃暐瀚呼籲賴清德，「執政的人，要有承擔的勇氣。承擔保護國家的責任，承擔團結國人的難題」，一是盡可能降低願意被統的比例，雖然他不知道這些人是否不清楚所謂「統一」後的生活如何，還是討厭民進黨更甚共產黨，但既然已經有3份民調顯示如此，賴清德應公開透明的提供訊息給「可能誤解」的國人清楚選擇，有機會降低被統國人的比例，至於一心想統的無法改變、只能尊重。黃暐瀚再指，二是盡全力團結不願被統的國人，同一份民調顯示不願「被統」的人多達68.2％，但賴清德的滿意度只有44.5％，顯然有23.7%、400多萬人不想被統，也不支持賴清德或民進黨，而這就是賴的責任，應向前總統蔡英文學習如何擴大同溫層、拓展異溫層，「降低無謂的朝野對抗、關心民生議題、尊重立院決定、重大政策盡可能順從多數民意施政，都能有效幫助爭取『中間選民』」。黃暐瀚強調，對台灣與中華民國來說，捍衛「國家主權」、維持「自由、民主、人權」比哪個黨執政更加重要，眼看台灣已有400多萬人願意被統（等同放棄主權），該怎麼逆轉這個劣勢？是你我危急存亡的問題。此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。