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總統賴清德成功突破中國封鎖，以搭乘史王專機直飛的途徑，出訪史瓦帝尼進行國是訪問。對此，政大政治系兼任教授嚴震生認為，搭乘史王專機的做法是權宜之計、美中不足，回國主要有2種途徑，分別為搭乘同架專機返台，或是與搭乘民航客機經歐洲等地轉機回台。賴清德2日在臉書表示，原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他們在今天順利抵達；史瓦帝尼政府官方Facebook、X隨後也發文，貼出賴清德抵達的照片，中華民國（台灣）總統賴清德已經踏上史瓦帝尼的土地，「歡迎回家」。史瓦帝尼媒體Swaziland News也快訊報導，台灣總統賴清德在遭到中國阻擋出訪後，祕密搭乘國王恩史瓦帝三世的私人飛機，抵達史瓦帝尼。對此，嚴震生受訪指出，賴清德本次出訪沒有搭乘我國總統專機，改搭史瓦帝尼的飛機出訪，成功突破封鎖，凸顯台灣對史瓦帝尼的重視。然而嚴震生表示，我國元首過去訪問邦交國，都不需如此保密，即便是前總統陳水扁當年的迷航之旅，大眾事前也知情目的地為何，僅過境點成謎。這次總統賴清德出訪，雖是因遭中國打壓，後續才改用比較秘密的方式，但總統出訪邦交國要保密，不算好事。嚴震生指出，這次成功出訪的作法是面對特殊狀況的權宜之計，美中不足，若賴清德未來任內能有機會搭乘總統專機訪問史國，屆時就可算是更多突破。至於本次總統出訪採用秘密抵達後，宣布的元首出訪「ATA模式」，嚴震生認為，美國總統川普、美國前總統拜登採ATA模式出訪，多是去戰區勞軍，行程若曝光恐有安全疑慮，和賴清德本次的出訪不能相比。但嚴震生也強調，史瓦帝尼是特別的情況，除梵蒂岡外，我國其餘10個邦交國都位於中南美洲、太平洋、加勒比海，過了國際換日線，到了西半球，都是川普「唐羅主義」的勢力範圍，中國不會想要在西半球展現自身意志。嚴震生分析，賴清德從史瓦帝尼回國主要有2種途徑，一是搭乘史王專機，原機返台，二是採取外交部長林佳龍上週以總統特使身分訪問史瓦帝尼的模式，搭乘民航客機，從歐洲等地轉機返台。