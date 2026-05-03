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▲敦睦艦隊「磐石號」油彈補給艦抵達瓜地馬拉。（圖／翻攝自瓜地馬拉國防部臉書Ejército GT Oficial）

▲敦睦艦隊瓜地馬拉軍校生抵達港口下船後，立即與家人興奮擁抱。（圖／翻攝自瓜地馬拉國防部臉書Ejército GT Oficial）

海軍敦睦遠航訓練支隊今年執行「大敦睦」任務，敦睦遠航訓練支隊結束造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁與貝里斯等5國友邦訪問行程，今（3）日抵達中美洲友邦瓜地馬拉（Puerto Quetzal），受到當地僑民熱烈歡迎，這也是睽違8年敦睦支隊再度訪問瓜地馬拉。在台讀軍校的瓜國軍校生4年未回國，看到家人也開心擁抱。海軍敦睦艦隊今年由「磐石號」油彈補給艦、成功級巡防艦「岳飛艦」，以及康定級巡防艦「迪化艦」組成，今年3月中旬啟航。根據我國駐瓜地馬拉大使館臉書貼出資訊，敦睦支隊到訪將進行夸特扎爾港（Puerto Quetzal），將進行戰技操演與音樂表演。敦睦艦隊睽違8年，今日終於再度訪問瓜地馬拉，展現台瓜兩國堅定邦誼，僑胞也在港口熱烈歡迎。隨隊遠航的海軍陸戰隊儀隊、海軍官校鼓號樂隊、莒拳隊在瓜國首都憲法廣場演出，今天也將開放民眾登艦參觀。此次敦睦艦隊艦上不僅有我國海軍官兵，更有在台受訓的瓜地馬拉軍校生，終於能返國與家人團聚擁抱。其中一名在台訓練的瓜地馬拉軍校生透露，已經4年沒有回到瓜地馬拉，從理工學校畢業後拿到獎學金就前往台灣海軍官校就讀，此後就沒有機會返國。根據瓜國軍方於臉書公布影片，瓜國軍校生抵達港口下船後，立即與家人興奮擁抱。