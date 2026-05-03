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5月報稅季來了，財政部提醒，納稅義務人只要在6月1日前完成114年度綜合所得稅結算申報的退稅案件，並符合3條件之下，就會列入第1批退稅範圍，今年7月31日就可領到退稅款。同時，為縮短民眾領取退稅款的時間，並確保資金安全，呼籲民眾申報時多加採用「存款帳戶」直撥退稅，不僅能享受「零時差」退稅服務，更可免除往返金融機構提兌奔波。今年綜所稅申報從5月1日至6月1日止，由於5月報稅前3天碰到勞動節及周休2日共3天連假，各地區國稅局不提供臨櫃報稅服務，民眾仍可利用手機報稅或線上版報稅系統搭配「稅額估算表快速申報流程」報稅，只需5個操作步驟下載檢視「稅額估算表」、填寫資料、確認稅額選擇繳稅方式、申報資料上傳，即可快速完成申報，省時又方便。此外，為方便民眾規劃資金運用，今年綜所稅3批退稅日程及適用對象如下：115年6月1日以前採用網路（含手機）申報、稅額試算以「線上登錄」或「電話語音」回復及5月11日以前向戶籍所在地國稅局以「書面」回復案件。採用「二維條碼」、「人工」申報、稅額試算以「書面」於5月12日至6月1日回復及5月11日以前向非戶籍所在地國稅局回復案件。財政部國稅局進一步說明，想要最早收到退稅款的民眾，請務必多加利用網路（含手機）申報，並同時勾選「直撥退稅」，只要於申報時填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶，或勾選沿用上年度結算申報繳（退）稅成功的存款帳戶，退稅款會在退稅當日直接匯入指定帳戶，不僅可節省往返金融機構提兌的時間，也不必擔心退稅憑單因郵遞失誤導致遺失、破損或被冒領的風險，也省去因憑單逾期未兌領而需至國稅局辦理展延的困擾。國稅局也提醒，國稅局絕對不會以電話、簡訊或電子郵件要求納稅人前往自動提款機（ATM）或利用網路銀行操作轉帳退稅。民眾若接到可疑通知，請務必提高警覺，並撥打免付費服務專線0800-000-321或向戶籍所在地的國稅局查證，以避免落入詐騙陷阱。