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▲ 台南玉井愛文芒果色澤飽滿、品質優良將直送日本。（圖／南市府提供）

▲ 台南玉井愛文芒果色澤飽滿、品質優良 將直送日本。（圖／南市府提供）

台南市政府今（3）日於微風超市舉辦「微芒食刻·頂級首選－台南芒果上市暨愛文芒果外銷日本」記者會，正式宣告台南芒果產季啟動。市長黃偉哲表示，台南不僅是台灣芒果的故鄉，更擁有全台最優質的產區，盼透過多元通路，讓國內外消費者同步品嚐台南芒果的頂級風味。黃偉哲指出，針對國內市場推出的「香檳芒果」，採自然熟成與自然落果方式，每一顆都如同呵護嬰兒般細心照料，品質細緻、數量稀少，是市面上難得一見的頂級產品；而外銷部分則精選愛文芒果中的上品，透過微風通路串聯國際配送機制，讓消費者可在台灣下單，由日本端直接配送至當地親友手中，不僅效率高，也確保新鮮度。黃偉哲強調，台日情誼深厚，台南更與近20個日本城市締結友誼關係，期盼在芒果產季將最優質的台南芒果分享給日本友人，深化雙方交流與情誼。他也表示，目前正值芒果成熟關鍵期，今年氣候條件穩定、雨量充足，預期品質與產量皆表現亮眼，請民眾安心選購。農業局長李芳林指出，繼2024年聯興青果生產合作社（下稱聯興合作社）攜手微風超市成功將台南芒果直送日本並獲市場熱烈迴響，今年在市府持續輔導下，雙方再度合作推出預購活動，將台南玉井新鮮採收的愛文芒果直送日本，讓當地消費者即時品嚐來自台灣的頂級風味。微風超市表示，今年再度與台南市政府及聯興合作社合作，推出預購的頂級台南玉井愛文芒果，不僅可宅配台灣本島，亦可外銷日本並宅配到府；聯興合作社採用白堊質土壤與智慧設施栽培，並以「樹上完熟、自然離枝」方式採收，甜度可達15度以上，品質備受肯定。農業局補充，台南芒果以香氣濃郁、口感扎實及多汁香甜聞名，長年深受海內外消費者喜愛。未來市府將持續透過多元行銷與通路合作，拓展外銷市場，同時提升國內消費體驗，讓更多人認識台南芒果的獨特魅力；此外，芒果季後亦有芒果乾等延伸產品，歡迎民眾持續支持台南優質農產。