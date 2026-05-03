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台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉、詐貸遭到新北地檢署起訴，法院已裁定羈押禁見。據了解，徐春鶯所屬「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，由於涉嫌替中共官方「非法監控」在台灣的中配群體，內政部近日將依法予以解散。根據新北地檢署起訴書指出，徐春鶯、鍾錦明涉嫌擔任中共滲透來源的聯繫管道，包括國內政情、選情及中配動態等情資，更於2022年及2024年大選期間，基於反滲透法之犯意，依中方指示為特定候選人站台造勢與宣傳，涉犯《反滲透法》受境外敵對勢力指示助選罪嫌；另發現徐春鶯自2020年至今（2025）年，非法辦理新臺幣、人民幣、美金之匯兌業務一共2875萬2485元，犯罪所得新臺幣24萬7969元，涉犯《銀行法》第125條第1項前段「未經主管機關許可經營銀行業務而辦理國內外匯兌業務罪」。由中配史雪燕發起創立的「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」2019年9月在台北舉行成立大會。聯盟由來自北中南東及金門40個中配團體自發組成。不過，根據《自由時報》報導，知情官員透露，徐春鶯所屬的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟，私底下監控很多的中配組織，主管機關內政部將依照「人民團體法」相關規定要求解散。對此，官員強調，人民團體應該是為了公益性質而成立，但「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」卻是替中共監控在台灣的中配團體，甚至依照中共指示做事，透過徐春鶯在指揮中配群體，明顯違背「人民團體法」，內政部將會要求此聯盟依法解散。