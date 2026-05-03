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總統賴清德成功突破中國封鎖，以搭乘史王專機直飛的途徑，出訪史瓦帝尼進行國是訪問。對此，國際政治觀察家方恩格表示，賴清德抵達史瓦帝尼訪問，可以肯定三件事，包括台灣會喊「突破」，而且會喊一陣子；史瓦帝尼會從美國和台灣得到一些收穫；大陸會有實質對策。賴清德2日在臉書表示，原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他們在今天順利抵達；史瓦帝尼政府官方Facebook、X隨後也發文，貼出賴清德抵達的照片，中華民國（台灣）總統賴清德已經踏上史瓦帝尼的土地，「歡迎回家」。史瓦帝尼媒體Swaziland News也快訊報導，台灣總統賴清德在遭到中國阻擋出訪後，祕密搭乘國王恩史瓦帝三世的私人飛機，抵達史瓦帝尼。方恩格今（3）日在臉書發文表示，總統賴清德突然在臉書宣布他已抵達史瓦帝尼。媒體已說明總統「借」國王專機直飛，沒有停留第三地。總統府新聞稿直指，此行訪團將以「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」三大核心目標，但沒有「民主共榮」方恩格預言，自己可以肯定三件事，台灣會喊「突破」，而且會喊一陣子；史瓦帝尼會從美國和台灣得到一些收穫；大陸會有實質對策，至於什麼時候實行，就不知道了。網友留言表示，「飛機還是台灣以前送的」、「那台飛機是2015台灣半賣半送給史國的，這些年這台飛機也是台灣在保養維護」、「可以拍成電影了！」、「所有事情都有代價的，但能滿足不少國人的情緒價值而鞏固選票」。