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▲阮經天在民生社區臉書社團透露自己連續三天早晨遭到怪客按門鈴。（圖／翻攝自IG@ethanruan91）

台北市民生社區傳出陌生男子亂按門鈴、擅闖民宅事件，引發許多住戶恐慌，就連金馬影帝阮經天也在臉書留言透露自己是受害者，透露遭對方連續三天清晨按門鈴騷擾，讓事件瞬間引發外界關注，《NOWNEWS今日新聞》記者已傳訊詢問阮經天後續，截稿前尚未回應。事件起因是一名男子於5月1日下午被民眾發現擅自推門闖入民宅，住戶當場將人趕出後，男子仍在門外徘徊不肯離去，甚至再次猛拉門把，企圖重新闖入，嚇壞附近居民，消息曝光後，不少住戶紛紛在民生社區臉書社團提醒彼此注意安全。而阮經天也現身留言區，透露自己同樣深受其擾，他表示，該名男子已連續三天在清晨6點15分到6點30分之間按他家門鈴，「叫我起床」，語氣無奈中帶著幽默，但也看得出已經不堪其擾，由於民生社區住戶不少是藝人與名人，讓外界更加關心社區治安問題。警方接獲報案後，隨即調閱監視器畫面，並已掌握男子身分，進一步聯繫到其家屬，家屬向警方表示，男子近期情緒低落、精神狀況不穩，才會出現異常行為，對於驚擾住戶及阮經天等人深感抱歉，承諾將盡快安排就醫治療。目前遭騷擾住戶暫時不追究法律責任，但警方已表示將加強民生社區周邊巡邏，同時要求家屬善盡照顧責任，避免類似情況再次發生，讓不少網友直呼，「連阮經天都被吵醒太扯了」、「清晨按門鈴真的很恐怖。」