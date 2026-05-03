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環境部說明，防治鼠害使用的環境用藥，是依「環境用藥管理法」必須取得環境部許可，但具體施用方式仍建議參考下列3大原則

投藥僅是輔助： 應落實「三不政策」為本，滅鼠不能只靠投藥，必須標、本兼治。如果環境中的食物來源未清除，老鼠對毒餌的興趣會大減，投再多藥也難見效。 嚴格執行「定點投放」與「紀錄追蹤」 ：環境用藥必須妥善管理，避免對非目標生物造成危害。根據台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈的建議，老鼠藥應放置於「鼠洞口、牆角、隱蔽處」或使用「滅鼠餌站」，避免「散漫式投藥」且必須記錄投放地點與數量，並在一定時間後收回未被取食的毒餌，以防環境污染或殘藥遭誤食。 加強「防誤食」的安全警示與保護措施： 環境部核准的環境用藥雖對人體毒性相對較低，但對寵物（貓狗）及其他野生動物仍具威脅。在公園或公共場所投藥時，宜設置「警示告示牌」，確保所有投藥點皆有明顯標示，提醒飼主牽好寵物、家長看顧幼兒。

民進黨議員林亮君提到，對於公園投放老鼠藥擔心小孩、寵物誤食。北市環保局表示，滅鼠餌劑為環境部許可環境用藥。而環境部今（3）日發布新聞稿回應，強調投藥僅是輔助，且應避免「散漫式投藥」，而是嚴格執行定點投放、紀錄追蹤，避免對非目標生物造成危害。針對台北市政府在回應民眾質疑投放老鼠藥問題時，強調均「使用中央的核可用藥」。環境部表示，「藥劑來源合法」是基礎，但「投放方式」與「綜合管理」才是安全且有效的關鍵。環境部指出，滅鼠策略應多元化，不宜單一依賴藥劑投放，北市府宜訂定更嚴謹的投放規範與環境衛生管理措施，才能真正平息鼠患及外界對於安全與效能的疑慮。