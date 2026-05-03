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總統賴清德突破中國封鎖，出訪非洲友邦史瓦帝尼，這一行程原定兩週前進行，但在中國對非洲三國施壓取消專機飛航許可的情況下延後出航，此次從中國飛航封鎖突破，也讓中國氣得跳腳，外媒點出，此次閃電突圍出訪，背後實際上具有一項重大意義。賴清德出訪非洲史瓦帝尼，昨日突然在社群發圖文表示，自己已經成功飛抵史國。史國總理戴羅素（Russell Dlamini）在登機梯前親自迎接。路透提到，中國強迫三個印度洋國家撤銷賴清德的班機飛至非洲南部小國史瓦帝尼的許可，該飛機原本計劃前往史瓦帝尼參加恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王登基40週年慶典。賴清德週日強調，「是世界的台灣，2,300萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應該阻擋台灣為世界做出貢獻」。路透提到，賴清德於週六抵達史瓦帝尼，此行事前雙方政府都未事先公布，他搭乘的是史瓦帝尼政府的飛機。週六晚間，中國國台辦批評院賴是「偷偷摸摸」前往史瓦帝尼，並將賴清德形容為老鼠亂竄。一名因台灣高級安全官員則告訴路透稱，「先抵達再宣布」的模式常見於高層國際外交，可將「外部勢力可能干預的不確定風險降到最低」。英媒《金融時報》則提到，史瓦帝尼作為台灣目前少數邦交國，就台灣來說，外交角色具象徵意義，雙方也有部分合作層面。這次訪問能維持外交關係，同時反映出台灣在外交空間受到限制的情況下仍有其運作方式。中國方面也頻頻針對史瓦帝尼施加壓力，BBC則提到，多年來中國一直向各國威嚇，要求它們與台灣斷絕外交關係，中國方面北京此次也警告史瓦帝尼看清歷史的大勢，不要為了少數台灣獨立分離主義者火中取慄。在週五，中國宣布取消對53個非洲國家的關稅，僅排除與台灣維持外交關係的史瓦帝尼。然而，史瓦帝尼不為所動，賴清德周六讚揚史瓦帝尼「堅定抵制各種外交和經濟壓力，並透過具體行動為台灣的國際地位發聲」。