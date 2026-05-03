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中國男星張凌赫因古裝劇《逐玉》爆紅，一舉一動都是外界熱議的話題。而近日與他在節目《開始推理吧》結緣的好友劉宇寧，被捕捉開唱時身體不適，還被工作人員扶著下台。而事後他直播時，被問到身體狀況，直呼：「我不走柔弱男孩路線。」遭疑是在嘲諷最近因腳傷，走路一拐一拐的張凌赫。不過火速有粉絲出面打臉，表示兩人私下關係非常好，張凌赫曾到劉宇寧演唱會應援，劉宇寧日前也為張凌赫新劇《歸鸞》送上飲料，並喊話網友不要挑撥。劉宇寧日前開唱時身體不適，被工作人員扶著下台。而事後他直播時，有粉絲問到他的身體狀態，他表示自己已經沒事，「就是有事也沒什麼可說的，我不走那種柔弱男孩路線。」接著還強硬表示：「我就能活著就活著，活不了就去死，就是這個道理。」張凌赫近日在拍攝新劇《歸鸞》時，被發現走路一拐一拐，甚至還站不起來，需要有人攙扶，之後《歸鸞》製作組透露張凌赫是因腳扭傷，才會導致行動不便。而兩人先後身體不適，也被部分網友拿來比較，甚至認為劉宇寧說的「柔弱男孩」路線，就是在嘲諷張凌赫。對此，大批粉絲也出面發聲為兩人說話，指出雙方私交非常好，張凌赫日前被目擊與金靖一起現身劉宇寧演唱會，為好友應援。劉宇寧最近雖然忙於巡演，但也不忘為張凌赫的《歸鸞》劇組送上飲料替好友打氣。粉絲也因此不滿批評網友過度解讀，「他們倆關係這麼好都有人挑撥」、「不要故意造謠帶節奏。」36歲劉宇寧與28歲張凌赫在節目《開始推理吧》結緣，同樣的摩羯座與高挑身材，讓兩人自然地培養出了兄弟情。張凌赫還因節目中的角色設定，而曾喊過劉宇寧「爸」，私下互動非常自然又有趣。