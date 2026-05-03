時下最流行的帽子竟然只在台中科博館買得到！近期在社群平台上，一款印有「ㄎㄅ」注音符號的帽子突然爆紅，被許多網友誤認為是台灣經典的諧音，瞬間引發搶購潮。但事實上，這款帽子不僅話題性十足，設計也相當精巧，不但具備防潑水功能，還能進行三折收納。爆紅之後，甚至有民眾特地到科博館一次掃購好幾頂，無論通勤或假日出遊，戴上它絕對會成為全場焦點。
網紅單品誕生！科博館「ㄎㄅ帽」引爆社群話題
近期在社群平台 Threads 上，有民眾趁著勞動節連假前往台中科博館參觀，卻在館內的商店區發現了一款印有注音「ㄎㄅ」的帽子，忍不住拍下分享並笑稱：「科博館出的帽子！我就不信有人會讀科博！」
貼文曝光後，立刻引發近8萬人按下愛心並留言，「周邊就是這樣我才會想買」、「看到都想買了」、「之前有看到科博館博士戴上這頂，超有趣」、「這篇文出來，肯定要賣光了」。
幽默諧音加上實用設計！「ㄎㄅ帽」亮點公開
事實上，這款印有「ㄎㄅ」兩個注音的帽子，是台中科博館為了慶祝建館 40 週年所推出的「防潑水ㄎㄅ三折帽」。由於印有注音符號「ㄎㄅ」，許多網友立刻聯想到其他幽默諧音，笑稱是「靠北帽」或是「可悲帽」，這種帶著幽默感與些許厭世風格的設計，讓它迅速成為熱門話題商品，但「ㄎㄅ」其實單純只是「科博」館的注音簡寫，但科博館也表示：「歡迎大家自行想像ㄎㄅ的原意！」
這款帽子在今年 1 月才正式開賣，材質為100%尼龍，顏色則有卡其色、卡灰色兩款，單一尺寸，以調整式銅釦根據頭圍調整大小，但能引起瘋搶，除了諧音梗之外，其設計上的巧思也不容小覷。
「ㄎㄅ帽」設計部分採防潑水設計，可以應付台灣常常午後變化天氣，並設計三折收納，可以輕鬆摺疊放進背包或是衣服的口袋，最後價格則是390元，考量到設計上的巧思，可以說已經相當實惠了。
隨著社群上的熱度持續延燒，今（3）日更有許多民眾趁著連假最後一天，特地前往台中科博館想要購買這款神級「ㄎㄅ帽」。但無奈的是，現場的庫存已經暫時完售，想入手的民眾目前只能耐心等待科博館後續補貨，才能順利成為「ㄎㄅ」家族的一份子了。
國立自然科學博物館「防潑水ㄎㄅ三折帽」販售資訊
販售地點：人類文化廳入口化石先生、植物園 B1好日商店
顏色：卡其色、卡灰色
款式：單一尺寸，可調整式銅釦
價格：新台幣390元。
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近期在社群平台 Threads 上，有民眾趁著勞動節連假前往台中科博館參觀，卻在館內的商店區發現了一款印有注音「ㄎㄅ」的帽子，忍不住拍下分享並笑稱：「科博館出的帽子！我就不信有人會讀科博！」
貼文曝光後，立刻引發近8萬人按下愛心並留言，「周邊就是這樣我才會想買」、「看到都想買了」、「之前有看到科博館博士戴上這頂，超有趣」、「這篇文出來，肯定要賣光了」。
事實上，這款印有「ㄎㄅ」兩個注音的帽子，是台中科博館為了慶祝建館 40 週年所推出的「防潑水ㄎㄅ三折帽」。由於印有注音符號「ㄎㄅ」，許多網友立刻聯想到其他幽默諧音，笑稱是「靠北帽」或是「可悲帽」，這種帶著幽默感與些許厭世風格的設計，讓它迅速成為熱門話題商品，但「ㄎㄅ」其實單純只是「科博」館的注音簡寫，但科博館也表示：「歡迎大家自行想像ㄎㄅ的原意！」
這款帽子在今年 1 月才正式開賣，材質為100%尼龍，顏色則有卡其色、卡灰色兩款，單一尺寸，以調整式銅釦根據頭圍調整大小，但能引起瘋搶，除了諧音梗之外，其設計上的巧思也不容小覷。
「ㄎㄅ帽」設計部分採防潑水設計，可以應付台灣常常午後變化天氣，並設計三折收納，可以輕鬆摺疊放進背包或是衣服的口袋，最後價格則是390元，考量到設計上的巧思，可以說已經相當實惠了。
國立自然科學博物館「防潑水ㄎㄅ三折帽」販售資訊
販售地點：人類文化廳入口化石先生、植物園 B1好日商店
顏色：卡其色、卡灰色
款式：單一尺寸，可調整式銅釦
價格：新台幣390元。