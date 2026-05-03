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總統賴清德成功突破中國封鎖，以搭乘史王專機直飛的途徑，出訪史瓦帝尼進行國是訪問。對此，海委會主委管碧玲今（3）日直言，賴清德必須千方百計的以ATA的模式出訪，是因為急統的勢力，不成比例的用刀子架在台灣的咽喉。賴清德2日在臉書表示，原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他們在今天順利抵達；史瓦帝尼政府官方Facebook、X隨後也發文，貼出賴清德抵達的照片，中華民國（台灣）總統賴清德已經踏上史瓦帝尼的土地，「歡迎回家」。史瓦帝尼媒體Swaziland News也快訊報導，台灣總統賴清德在遭到中國阻擋出訪後，祕密搭乘國王恩史瓦帝三世的私人飛機，抵達史瓦帝尼。對此，管碧玲今（3）日在臉書發文表示，在北京的恐嚇下，台灣走出人類生活文明的世界第一，然而在台灣國力最強的時候，中國和國民黨盡史上最大的力量要強迫統一。管碧玲感嘆，最無奈的是，台灣人民的選票沒有被定義為國家方向的選擇，國會因此沒有反應台灣民意對統、獨的比例，統一因此成為國會的多數，首都市長所屬的政黨，也正是當前最急統的政黨。管碧玲直言，總統必須千方百計的以ATA的模式出訪，軍購預算必須在風雨飄搖中力求通過，原因就是。急統的勢力，不成比例的用刀子架在台灣的咽喉。