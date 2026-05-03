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▲ 戶田惠梨香《地獄占星師》中完整還原細木數子性格。（圖／IG@netflixjp）

日劇女神戶田惠梨香再度突破自我！她在最新作品《地獄占星師》中挑戰傳奇占卜師細木數子，作品於4月27日上線後瞬間掀起熱議，聚焦細木數子從戰後貧困少女，到打造「六星占術」帝國、成為日本家喻戶曉毒舌女王的傳奇一生，不過戶田惠梨香近日受訪時，透露自己曾因為「擔心角色外型不夠還原」拒演角色，不過在製作人的鼓勵下，她不僅完整詮釋細木數子的人生故事，就連她平時的小習慣都細膩演出，讓細木數子的女兒細木薰都嚇一跳。細木數子生前以犀利言論與強勢氣場聞名，全盛時期主持節目、出版命理書都創下驚人成績，經典名句「你會下地獄的喔」更成為流行語，劇組找來戶田惠梨香詮釋這位話題人物，卻一度遭本人婉拒，原因在她纖細的體型和細木數子圓潤的外型差距極大，加上她自認是「容易瘦體質」，因此對角色還原感到壓力山大。不過製作人一句話打動了細木數子，「我們不是要妳模仿細木數子，而是演出她的人生。」強調若只著重聲線、外貌模仿，反而會讓觀眾分心，製作人甚至說，只要聽到戶田惠梨香親口講出那句經典台詞，就足以讓整部戲精彩推出，也讓她決定放手一搏。接下演出後，戶田惠梨香投入大量時間研究細木數子的訪談與影像資料，她發現對方看似霸氣豪爽，實際上歷經貧困、創業與孤獨，她更觀察到細木數子有個習慣性小動作「思考時會摸嘴角」，於是將這細節融入表演，只為了讓自己完整詮釋細木數子的日常動作。這樣的細膩演技也讓細木數子的家屬驚艷不已，她的女兒細木薰看完後直呼，雖然戶田外型與母親不同，但許多沒在電視上曝光的小習慣卻都能抓得精準，讓她相當震撼。對於這次演出，戶田惠梨香坦言拍攝雖僅半年，卻像親身走過細木數子的一生，情感消耗極大，也讓她對角色有深深共鳴，她自信表示：「如果細木數子本人還在世，應該也會稱讚我吧。」《地獄占星師》於4月27日在Netflix上線，一共9集全集數可一口氣看完。